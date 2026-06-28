Колумбия и Португалия сыграли вничью и вместе вышли в плей-офф ЧМ-2026

Дата публикации: 28-06-2026 06:59

Сборные Колумбии и Португалии сыграли вничью в заключительном матче группового этапа чемпионата мира 2026 года. Встреча третьего тура группы K, состоявшаяся на стадионе «Хард Рок» в Майами (США), завершилась со счётом 0:0.

Матч прошёл в напряжённой борьбе, однако ни одной из команд так и не удалось поразить ворота соперника. Главным арбитром встречи был Алиреза Фагани из Австралии.

Наиболее драматичный эпизод произошёл уже в компенсированное время. На 90+1-й минуте защитник сборной Колумбии Давинсон Санчес отправил мяч в сетку ворот португальцев, однако после проверки эпизода взятие ворот было отменено из-за положения вне игры.

В оставшиеся минуты счёт не изменился, и финальный свисток зафиксировал безголевую ничью, которая устроила обе команды.

Благодаря набранному очку сборная Колумбии завершила групповой этап на первом месте. Южноамериканская команда набрала семь очков в трёх матчах и уверенно квалифицировалась в стадию плей-офф.

Португалия также решила главную задачу первого этапа турнира. Команда Роберто Мартинеса набрала пять очков и заняла вторую строчку в группе, обеспечив себе прямую путёвку в 1/16 финала чемпионата мира.

Третье место в квартете заняла сборная ДР Конго, которая в параллельном матче победила Узбекистан со счётом 3:1. Благодаря четырём очкам африканская команда также пробилась в плей-офф как одна из лучших сборных, занявших третьи места.

Сборная Узбекистана завершила турнир на последней позиции, проиграв все три матча группового этапа и не сумев набрать ни одного очка.

Для Колумбии ничья с Португалией стала достаточным результатом, чтобы сохранить лидерство в группе. Команда уверенно прошла первый этап турнира, не потерпев ни одного поражения.

Португалия также сохранила место среди участников плей-офф. Теперь обе сборные сосредоточатся на подготовке к матчам на выбывание, где борьба за выход в следующий раунд станет ещё более напряжённой, а любая ошибка может оказаться решающей.