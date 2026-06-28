Определились соперники Колумбии и Португалии в плей-офф ЧМ-2026

Дата публикации: 28-06-2026 07:03

Завершился групповой этап чемпионата мира 2026 года в квартете K. По итогам заключительного тура стали известны не только итоговые позиции команд, но и соперники сборных Колумбии и Португалии в первом раунде плей-офф мирового первенства.

В последнем туре сборная Колумбии сыграла вничью с Португалией — 0:0. Единственный мяч, забитый Давинсоном Санчесом в компенсированное время, был отменён из-за офсайда, поэтому команды разделили очки.

Параллельно сборная ДР Конго одержала победу над Узбекистаном со счётом 3:1. Победу африканской команде принесли дубль Йоана Висса и гол Фистона Майеле, тогда как у узбекистанцев отличился Эльдор Шомуродов.

По итогам трёх туров первое место в группе K заняла сборная Колумбии, набравшая семь очков. Южноамериканская команда завершила групповой этап без поражений и напрямую вышла в стадию плей-офф.

Второй стала сборная Португалии. Команда Роберто Мартинеса набрала пять очков и также обеспечила себе место в 1/16 финала.

Сборная ДР Конго с четырьмя очками финишировала третьей. Благодаря успешному выступлению в сравнении с другими командами, занявшими третьи места, африканская сборная также пробилась в плей-офф.

Узбекистан завершил дебютный чемпионат мира без набранных очков. Команда Фабио Каннаваро проиграла все три матча и заняла последнее место в группе.

После завершения всех встреч квартета определились пары первого раунда плей-офф. Сборная Португалии встретится с Хорватией. Этот матч состоится 3 июля.

Победитель группы K — сборная Колумбии — сыграет с национальной командой Ганы. Их встреча запланирована на 4 июля.

Таким образом, обе команды из числа фаворитов группы успешно выполнили задачу выхода в плей-офф и теперь продолжат борьбу за титул чемпиона мира. Победители предстоящих матчей выйдут в следующий раунд турнира и сохранят шансы на завоевание главного трофея мирового футбола.