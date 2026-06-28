Англия и Бельгия узнали соперников по 1/16 финала ЧМ-2026

Дата публикации: 28-06-2026 07:07

После завершения матчей группы K чемпионата мира 2026 года определились ещё две пары стадии 1/16 финала. Своих соперников в плей-офф узнали сборные Англии и Бельгии, ставшие победителями своих групп.

В заключительном туре квартета K сборная ДР Конго обыграла Узбекистан со счётом 3:1, а Колумбия и Португалия сыграли вничью — 0:0. По итогам группового этапа Колумбия заняла первое место с семью очками, Португалия стала второй, а ДР Конго, набрав четыре балла, вышла в плей-офф как одна из лучших команд, занявших третьи места.

Именно африканская сборная станет соперником Англии в первом раунде матчей на выбывание. Встреча состоится 1 июля.

Бельгии также предстоит сыграть с представителем Африки. Соперником «красных дьяволов» станет сборная Сенегала, которая также пробилась в плей-офф через рейтинг лучших команд, занявших третьи места. Этот матч также пройдёт 1 июля.

Англия уверенно выиграла группу L, набрав семь очков в трёх матчах. Команда Томаса Тухеля завершила групповой этап без поражений и благодаря первому месту получила в соперники одну из лучших сборных, финишировавших третьими.

Бельгия также стала победителем своей группы. Европейская команда набрала пять очков и опередила Египет благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей, обеспечив себе первое место в квартете.

Согласно регламенту чемпионата мира, победители групп на стадии 1/16 финала могут получить в соперники команды, вышедшие в плей-офф с третьих мест. Именно по такому принципу сформировались пары Англия — ДР Конго и Бельгия — Сенегал.

Теперь обе европейские сборные начинают подготовку к старту плей-офф, где любая ошибка может стать роковой. Англия считается одним из главных претендентов на титул, тогда как Бельгия рассчитывает подтвердить статус одного из фаворитов турнира и успешно преодолеть первый раунд матчей на выбывание.