Шомуродов извинился перед болельщиками после вылета Узбекистана с ЧМ-2026

Дата публикации: 28-06-2026 07:10

Капитан сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов подвёл итоги выступления национальной команды на чемпионате мира 2026 года. После завершения группового этапа форвард признал, что результат оказался закономерным, и извинился перед болельщиками за неудачное выступление.

Узбекистан завершил дебютный для себя чемпионат мира без набранных очков. Команда проиграла все три матча группового этапа, уступив Колумбии (1:3), Португалии (0:5) и ДР Конго (1:3), после чего заняла последнее место в группе K.

Сам Шомуродов стал автором одного из двух мячей своей сборной на турнире. Капитан отметил, что, несмотря на итоговый результат, команда получила бесценный опыт, который должен помочь ей в будущем.

По словам нападающего, участие в мировом первенстве позволило футболистам объективно оценить собственный уровень и выявить слабые стороны, над которыми предстоит работать.

Шомуродов подчеркнул, что встречи с такими соперниками, как Колумбия и Португалия, надолго останутся в памяти игроков, поскольку именно в матчах с командами такого уровня лучше всего проявляются сильные и слабые качества коллектива.

Капитан узбекистанской сборной также признал, что итоговое положение команды полностью отражает её нынешний уровень. По его мнению, если команда не смогла набрать ни одного очка, значит, именно это место она заслужила на данном этапе своего развития.

При этом футболист выразил уверенность, что главный вывод после чемпионата мира заключается не в результате, а в необходимости продолжать прогрессировать. Шомуродов подчеркнул, что теперь сборной важно сделать правильные выводы и использовать полученный опыт для дальнейшего роста.

Отдельно капитан обратился к болельщикам. Он принёс извинения всем поклонникам сборной, признав, что команда не оправдала их ожиданий и не смогла подарить радость на мировом первенстве.

Несмотря на три поражения, участие в чемпионате мира стало историческим событием для узбекистанского футбола. Игроки получили возможность проверить свои силы на фоне сильнейших национальных команд планеты, а тренерский штаб — оценить потенциал команды в матчах самого высокого уровня.

Теперь сборной Узбекистана предстоит проанализировать ошибки, провести работу над недостатками и использовать опыт чемпионата мира как основу для подготовки к следующим крупным международным турнирам.