Юрген Клопп изменил мнение о формате ЧМ с 48 командами

Дата публикации: 28-06-2026 07:15

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о новом формате чемпионата мира, в котором впервые принимают участие 48 национальных сборных. Немецкий специалист признался, что, несмотря на прежнюю критику, нынешний турнир заставил его взглянуть на расширение числа участников с другой стороны.

Клопп напомнил, что уже неоднократно говорил о чрезмерной нагрузке на профессиональных футболистов. По его мнению, современный календарь остаётся слишком насыщенным, особенно для игроков ведущих клубов и национальных команд.

Специалист отметил, что многие считают увеличение чемпионата мира незначительным изменением, поскольку турнир стал длиннее всего на одну игру и одну дополнительную неделю. Однако, по его словам, проблема значительно глубже, так как речь идёт не только о самом мировом первенстве, но и об общем количестве матчей, которые проводят футболисты в течение сезона.

При этом Клопп признался, что атмосфера нынешнего турнира произвела на него сильное впечатление. Он обратил внимание на большое количество национальных команд, яркую поддержку болельщиков и разнообразие футбольных культур, представленных на чемпионате мира.

Особенно бывшего наставника «Ливерпуля» порадовало участие сборных, которые редко выступают на крупнейших международных турнирах. В качестве примеров он назвал Кюрасао, Кабо-Верде и Гаити, отметив, что возможность увидеть такие команды делает мировое первенство ещё более интересным.

По словам Клоппа, сейчас он старается воспринимать происходящее уже не как тренер, а как обычный любитель футбола. Именно поэтому ему удаётся получать удовольствие от матчей и атмосферы чемпионата мира.

Немецкий специалист признался, что по-прежнему не считает формат с 48 участниками идеальным. Однако нынешний турнир убедил его в том, что подобная система способна подарить болельщикам немало ярких эмоций и неожиданных историй.

В то же время Клопп подчеркнул, что его главная позиция остаётся неизменной. По его мнению, проблема перегруженного календаря никуда не исчезла, а количество матчей, которые проводят футболисты топ-уровня, по-прежнему остаётся чрезмерным.

Сегодня на чемпионате мира проходят заключительные матчи группового этапа. После их завершения окончательно определятся все участники стадии плей-офф, где борьбу за главный трофей продолжат 32 сильнейшие сборные турнира.