Дата публикации: 28-06-2026 07:19

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси установил очередное историческое достижение на чемпионатах мира. Форвард стал первым футболистом, которому удалось отличиться в семи матчах мирового первенства подряд.

Уникальный рекорд был установлен во встрече группового этапа чемпионата мира 2026 года против сборной Иордании. Месси вновь поразил ворота соперника, продлив свою впечатляющую результативную серию.

Ранее ни одному игроку в истории чемпионатов мира не удавалось забивать в семи последовательных матчах турнира. Аргентинец превзошёл все предыдущие достижения, ещё раз подтвердив свой статус одного из величайших футболистов в истории.

Феноменальная серия Месси охватывает сразу несколько матчей чемпионатов мира и демонстрирует его невероятную стабильность на главном турнире национальных сборных.

Кроме того, гол в ворота Иордании позволил капитану аргентинской команды улучшить собственный рекорд по количеству забитых мячей на мировых первенствах.

Теперь в активе Лионеля Месси 19 голов на чемпионатах мира. Таким образом, он ещё сильнее укрепил своё лидерство в списке лучших бомбардиров в истории турнира.

Ближайшими преследователями аргентинца остаются бывший нападающий сборной Германии Мирослав Клозе и француз Килиан Мбаппе. На счету обоих футболистов по 16 забитых мячей на мировых первенствах.

Разрыв между Месси и его конкурентами увеличился до трёх голов, что делает достижение аргентинца ещё более впечатляющим.

На нынешнем чемпионате мира лидер сборной Аргентины продолжает демонстрировать высокую результативность и остаётся одним из ключевых игроков команды в борьбе за защиту чемпионского титула.

Каждый новый матч Лионеля Месси приносит очередные рекорды. За годы выступлений на мировых первенствах аргентинец уже стал лучшим бомбардиром в истории турнира, а теперь первым футболистом, сумевшим забить в семи матчах чемпионатов мира подряд.

Если капитан сборной Аргентины сохранит нынешнюю форму в стадии плей-офф, его уникальные достижения могут стать ещё более масштабными, а рекорд по количеству голов на чемпионатах мира — ещё более недосягаемым для будущих поколений футболистов.