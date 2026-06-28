Австрия и Алжир сыграли в драматичную ничью и вышли в плей-офф ЧМ-2026

Дата публикации: 28-06-2026 07:22

Сборные Австрии и Алжира подарили один из самых драматичных матчей группового этапа чемпионата мира 2026 года. Встреча третьего тура группы J, состоявшаяся на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити (США), завершилась результативной ничьей — 3:3.

Игра держала болельщиков в напряжении до самого финального свистка. Казалось, что победа уже достанется алжирской команде, однако невероятная развязка в компенсированное время изменила итог встречи.

В составе сборной Алжира дублем отметился опытный полузащитник Рияд Марез. Ещё один мяч записал на свой счёт Рафик Белгали.

За сборную Австрии отличились Марко Арнаутович, Марсель Забитцер и Саша Калайджич, который стал автором решающего гола, позволившего его команде избежать поражения.

Ключевые события развернулись в концовке встречи. За десять минут до окончания основного времени алжирцы спокойно контролировали мяч, словно соглашаясь на ничейный результат. Однако затем команда неожиданно прибавила в скорости и сумела застать соперника врасплох.

На третьей компенсированной минуте Марез оформил дубль, выведя Алжир вперёд — 3:2. Казалось, этот гол станет победным и принесёт африканской сборной три очка.

Но австрийцы не опустили руки. Уже в оставшееся компенсированное время команда Ральфа Рангника организовала последнюю атаку и сумела сравнять счёт. Автором спасительного мяча стал Саша Калайджич.

После трёх туров сборные Австрии и Алжира набрали по четыре очка. Благодаря дополнительным показателям второе место в группе заняли австрийцы, тогда как Алжир расположился на третьей строчке.

Победителем группы J стала сборная Аргентины, завершившая групповой этап с максимальными девятью очками. Иордания не сумела набрать ни одного балла и заняла последнее место.

По итогам группового этапа обе команды продолжат борьбу за трофей. В 1/16 финала сборная Австрии встретится с Испанией, а Алжир, пробившийся в плей-офф как одна из лучших команд, занявших третьи места, сыграет против Швейцарии.

Матч в Канзас-Сити стал одним из самых зрелищных на турнире. Шесть голов, неожиданная развязка и борьба до последних секунд сделали встречу Австрии и Алжира настоящим украшением заключительного тура группового этапа чемпионата мира.