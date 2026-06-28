Аргентина обыграла Иорданию и завершила групповой этап без потерь

Дата публикации: 28-06-2026 07:25

Сборная Аргентины одержала третью победу подряд на чемпионате мира 2026 года, обыграв национальную команду Иордании в заключительном туре группового этапа. Встреча группы J, состоявшаяся на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (США), завершилась со счётом 3:1 в пользу действующих чемпионов мира.

Аргентинцы с первых минут завладели инициативой и уже на 19-й минуте вышли вперёд. Полузащитник Джовани Ло Чельсо точным ударом завершил одну из атак своей команды, открыв счёт в матче.

Перед самым перерывом преимущество южноамериканской сборной увеличилось. На 31-й минуте нападающий Лаутаро Мартинес уверенно реализовал пенальти, сделав счёт 2:0.

Во втором тайме сборная Иордании сумела сократить отставание. На 55-й минуте отличился лидер команды Мусса Аль-Тамари, вернув интригу в игру и подарив своей сборной надежду на спасение.

Однако последнее слово осталось за аргентинцами. На 80-й минуте капитан команды Лионель Месси забил третий мяч, окончательно сняв вопросы о победителе встречи. Для легендарного форварда этот гол стал очередным историческим достижением на чемпионатах мира.

Победа позволила Аргентине завершить групповой этап со стопроцентным результатом. Команда набрала девять очков в трёх матчах, уверенно заняла первое место в группе J и вышла в стадию плей-офф.

Иордания, напротив, завершила турнир без набранных очков. Команда потерпела три поражения в трёх встречах и заняла последнее место в квартете, завершив своё выступление на мировом первенстве.

Действующие чемпионы мира подтвердили статус одного из главных фаворитов турнира. За три тура аргентинцы продемонстрировали стабильную игру, уверенно преодолели групповой этап и подходят к матчам на выбывание в отличной форме.

Особое внимание вновь привлёк Лионель Месси, который продолжает переписывать историю мирового футбола. Капитан сборной Аргентины регулярно отличается результативными действиями и остаётся ключевой фигурой команды в борьбе за защиту чемпионского титула.

Теперь аргентинская сборная сосредоточится на подготовке к стадии плей-офф, где уровень соперников значительно возрастёт, а каждая ошибка может стать решающей в борьбе за выход в следующий раунд чемпионата мира 2026 года.