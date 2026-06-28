Названы все пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу

Дата публикации: 28-06-2026 07:29

На чемпионате мира по футболу 2026 года завершился групповой этап. По итогам трёх туров во всех квартетах определились 32 сборные, которые продолжат борьбу за главный трофей турнира в стадии плей-офф.

В первом раунде матчей на выбывание болельщиков ждёт сразу несколько ярких противостояний с участием фаворитов мирового футбола. Игры 1/16 финала пройдут с 29 июня по 4 июля на стадионах США, Канады и Мексики.

Полностью пары первого раунда плей-офф выглядят следующим образом:

- Германия — Парагвай;

- Франция — Швеция;

- ЮАР — Канада;

- Нидерланды — Марокко;

- Португалия — Хорватия;

- Испания — Австрия;

- США — Босния и Герцеговина;

- Сенегал — Бельгия;

- Япония — Бразилия;

- Кот-д'Ивуар — Норвегия;

- Мексика — Эквадор;

- Англия — ДР Конго;

- Аргентина — Кабо-Верде;

- Австралия — Египет;

- Швейцария — Алжир;

- Колумбия — Гана.

Особый интерес вызывают встречи между Португалией и Хорватией, Японией и Бразилией, а также противостояние Аргентины с сенсационной сборной Кабо-Верде. Не менее интригующими обещают стать матчи Англии против ДР Конго и Германии с Парагваем.

В плей-офф вышли победители и команды, занявшие вторые места во всех группах, а также восемь лучших сборных, финишировавших третьими. Именно такой формат впервые используется на чемпионате мира после расширения турнира до 48 участников.

Теперь команды переходят в стадию матчей на выбывание, где права на ошибку уже не будет. Любое поражение означает завершение борьбы за титул, а победители продолжат путь к финалу.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. Финальный матч турнира состоится 19 июля, когда станет известен новый чемпион мира или действующий обладатель титула — сборная Аргентины — сумеет защитить своё звание.