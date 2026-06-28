Названы все пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу
На чемпионате мира по футболу 2026 года завершился групповой этап. По итогам трёх туров во всех квартетах определились 32 сборные, которые продолжат борьбу за главный трофей турнира в стадии плей-офф.
В первом раунде матчей на выбывание болельщиков ждёт сразу несколько ярких противостояний с участием фаворитов мирового футбола. Игры 1/16 финала пройдут с 29 июня по 4 июля на стадионах США, Канады и Мексики.
Полностью пары первого раунда плей-офф выглядят следующим образом:
- Германия — Парагвай;
- Франция — Швеция;
- ЮАР — Канада;
- Нидерланды — Марокко;
- Португалия — Хорватия;
- Испания — Австрия;
- США — Босния и Герцеговина;
- Сенегал — Бельгия;
- Япония — Бразилия;
- Кот-д'Ивуар — Норвегия;
- Мексика — Эквадор;
- Англия — ДР Конго;
- Аргентина — Кабо-Верде;
- Австралия — Египет;
- Швейцария — Алжир;
- Колумбия — Гана.
Особый интерес вызывают встречи между Португалией и Хорватией, Японией и Бразилией, а также противостояние Аргентины с сенсационной сборной Кабо-Верде. Не менее интригующими обещают стать матчи Англии против ДР Конго и Германии с Парагваем.
В плей-офф вышли победители и команды, занявшие вторые места во всех группах, а также восемь лучших сборных, финишировавших третьими. Именно такой формат впервые используется на чемпионате мира после расширения турнира до 48 участников.
Теперь команды переходят в стадию матчей на выбывание, где права на ошибку уже не будет. Любое поражение означает завершение борьбы за титул, а победители продолжат путь к финалу.
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. Финальный матч турнира состоится 19 июля, когда станет известен новый чемпион мира или действующий обладатель титула — сборная Аргентины — сумеет защитить своё звание.