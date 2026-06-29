«Челси» договорился о трансфере защитника «Кристал Пэлас» Лакруа

Дата публикации: 29-06-2026 03:04

Защитник «Кристал Пэлас» Максанс Лакруа продолжит карьеру в составе «Челси». Как сообщает L'Equipe, лондонский клуб достиг договорённости о трансфере французского футболиста, а сумма сделки составит 55 миллионов евро.

По информации источника, официальное оформление перехода состоится после завершения чемпионата мира 2026 года. В настоящее время Лакруа находится в расположении сборной Франции, которая продолжает борьбу за главный трофей мирового первенства.

Ранее в СМИ уже появлялись сообщения о существенном прогрессе в переговорах между сторонами, однако теперь трансфер считается практически решённым вопросом. Ожидается, что после окончания выступления французской сборной на турнире защитник присоединится к новому клубу.

Для «Челси» подписание Лакруа станет важным усилением линии обороны. Француз считается одним из самых надёжных центральных защитников английской Премьер-лиги и уже несколько сезонов стабильно демонстрирует высокий уровень игры.

Минувший сезон стал одним из лучших в карьере 25-летнего футболиста. Лакруа принял участие в 55 матчах во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Помимо уверенной игры в обороне, защитник регулярно подключался к стандартным положениям и помогал команде в атакующих действиях, что ещё больше повысило его ценность на трансферном рынке.

Действующее соглашение Лакруа с «Кристал Пэлас» рассчитано до лета 2029 года, поэтому лондонский клуб получит серьёзную компенсацию за одного из своих ключевых игроков.

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость французского защитника оценивается в 50 миллионов евро. Таким образом, сумма потенциальной сделки немного превышает его текущую трансферную оценку.

На данный момент Лакруа полностью сосредоточен на выступлении за сборную Франции на чемпионате мира. После завершения турнира защитник, как ожидается, официально станет игроком «Челси» и приступит к подготовке к новому сезону уже в составе своей новой команды.