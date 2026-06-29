Влахович запросит €8 млн в год и бонус за переход в «Барселону»

Дата публикации: 29-06-2026 03:06

«Барселона» продолжает изучать варианты усиления линии атаки на случай возможного ухода Феррана Торреса. Как сообщает Mundo Deportivo, одним из кандидатов на замену испанскому форварду является нападающий «Ювентуса» Душан Влахович.

При этом источник подчёркивает, что сербский футболист не считается главным трансферным приоритетом каталонского клуба. Руководство «Барселоны» рассматривает сразу несколько кандидатур, а Влахович входит в расширенный список потенциальных новичков.

Главным преимуществом возможной сделки является контрактная ситуация игрока. Действующее соглашение Влаховича с «Ювентусом» истекает 30 июня, благодаря чему каталонцы смогут подписать форварда на правах свободного агента без выплаты компенсации туринскому клубу.

Однако даже при отсутствии трансферной суммы переход может оказаться весьма затратным. По данным источника, 26-летний нападающий рассчитывает получить зарплату в размере около восьми миллионов евро за сезон.

Кроме того, Влахович намерен запросить подписной бонус в размере 15 миллионов евро, что значительно увеличивает общую стоимость потенциальной сделки и может стать серьёзным препятствием для «Барселоны», продолжающей учитывать ограничения финансового фэйр-плей.

В минувшем сезоне сербский форвард провёл 23 матча во всех турнирах. За этот период он забил 10 голов и отдал две результативные передачи, оставаясь одним из наиболее заметных игроков «Ювентуса» в атаке.

Несмотря на не самый впечатляющий по количеству матчей сезон, Влахович по-прежнему считается одним из сильнейших центральных нападающих Европы. Его физические данные, игра в штрафной площади и умение завершать атаки делают форварда привлекательным вариантом для ведущих клубов.

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость сербского футболиста составляет 35 миллионов евро.

Пока «Барселона» не приняла окончательного решения относительно будущего усиления нападения. Многое будет зависеть от ситуации с Ферраном Торресом, а также от финансовых возможностей клуба. Если каталонцы всё же перейдут к активным переговорам, статус свободного агента может сделать Душана Влаховича одним из самых интересных вариантов на трансферном рынке этого лета.