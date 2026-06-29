Нико Пас прокомментировал первый матч в стартовом составе Аргентины на ЧМ-2026

Дата публикации: 29-06-2026 03:09

Нападающий сборной Аргентины и итальянского «Комо» Нико Пас поделился впечатлениями после победы национальной команды над Иорданией в заключительном матче группового этапа чемпионата мира 2026 года. Встреча завершилась со счётом 3:1, а для 21-летнего футболиста этот матч стал первым в стартовом составе сборной на мировом первенстве.

После финального свистка Пас признался, что пережил один из самых ярких дней в своей карьере. Молодой форвард отметил, что для него огромная честь впервые выйти с первых минут на чемпионате мира в составе действующих чемпионов мира.

По словам футболиста, он особенно рад тому, что дебют в стартовом составе совпал с победой команды, которая позволила Аргентине завершить групповой этап со стопроцентным результатом.

Пас также подчеркнул, что испытывает искреннюю благодарность за возможность выступать на таком уровне и защищать цвета национальной сборной.

На поле молодой нападающий провёл 61 минуту и оставил приятное впечатление своей игрой. Он продемонстрировал высокую культуру работы с мячом, завершив матч с точностью передач 94 процентов.

Кроме того, Пас четыре раза возвращал своей команде владение мячом благодаря активным действиям без него, а также нанёс один удар по воротам соперника.

Тренерский штаб сборной Аргентины продолжает постепенно доверять молодому поколению футболистов, и выступление Паса может стать важным шагом в его дальнейшей карьере в национальной команде.

Победа над Иорданией позволила аргентинцам завершить групповой этап с максимальным результатом. Действующие чемпионы мира набрали девять очков в трёх матчах и уверенно заняли первое место в группе J.

Теперь сборная Аргентины сосредоточится на подготовке к матчам плей-офф, где уровень сопротивления заметно возрастёт. Для Нико Паса успешный дебют в стартовом составе может стать серьёзной заявкой на получение большего игрового времени в решающих встречах турнира.