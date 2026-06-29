«Лацио» хочет подписать защитника «Реала» Рауля Асенсио

Дата публикации: 29-06-2026 03:11

Итальянский «Лацио» проявляет интерес к центральному защитнику мадридского «Реала» Раулю Асенсио. Как сообщает инсайдер Экрем Конур, римский клуб включил 23-летнего испанца в список потенциальных новичков на летнее трансферное окно.

По информации источника, необходимость усиления центра обороны возникла после ухода Алессио Романьоли, который продолжит карьеру в катарском «Аль-Садде». Руководство «Лацио» рассматривает Асенсио как одного из главных кандидатов на замену опытному защитнику.

Сообщается, что представители итальянского клуба уже провели предварительные переговоры относительно возможного перехода футболиста. При этом полноценные переговоры между клубами пока не начались.

Предполагается, что сумма потенциального трансфера может составить около 20 миллионов евро. Именно в такую сумму оценивается и рыночная стоимость испанского защитника по данным портала Transfermarkt.

Несмотря на интерес со стороны «Лацио», сам Асенсио пока не настроен менять клубную прописку. Источник утверждает, что футболист рассчитывает продолжить карьеру в мадридском «Реале» и побороться за место в основном составе.

Минувший сезон стал для защитника достаточно успешным. Во всех турнирах он принял участие в 34 матчах, забил два мяча и записал на свой счёт одну результативную передачу.

Стабильные выступления молодого испанца привлекли внимание сразу нескольких европейских клубов, однако именно «Лацио» первым предпринял конкретные шаги, начав изучать возможность оформления сделки.

В мадридском клубе Асенсио считается перспективным футболистом, способным прогрессировать в ближайшие годы. По этой причине руководство «Реала» может не спешить с его продажей, особенно если игрок сам заинтересован в продолжении выступлений за «сливочных».

В ближайшие недели ситуация вокруг будущего защитника может получить развитие. Если «Лацио» сделает официальное предложение, мадридскому клубу предстоит принять решение, отпускать ли одного из своих молодых центральных защитников или сохранить его в составе на следующий сезон.