Неймар купил часы за €880 тысяч во время чемпионата мира 2026

Дата публикации: 29-06-2026 03:14

Нападающий сборной Бразилии Неймар воспользовался выходным днём во время чемпионата мира 2026 года, чтобы пополнить свою знаменитую коллекцию часов. Как сообщает A Bola, 34-летний футболист приобрёл новую модель стоимостью 880 тысяч евро.

Покупка состоялась в фирменном ювелирном салоне Jacob & Company в Нью-Йорке. Бразилец лично посетил бутик, где выбрал дорогостоящие часы, ставшие очередным эксклюзивным экземпляром в его коллекции.

Процесс покупки не остался без внимания. Представители бренда сняли видео с участием Неймара и основателя компании Джейкоба Арабо. В ролике они повторили один из популярных трендов TikTok, благодаря чему запись быстро набрала большое количество просмотров в социальных сетях.

Любовь Неймара к дорогим часам давно известна. Форвард является обладателем одной из самых впечатляющих частных коллекций среди действующих футболистов. По оценкам различных источников, её общая стоимость составляет несколько миллионов евро.

В коллекции бразильца присутствуют эксклюзивные модели ведущих мировых производителей, а стоимость некоторых экземпляров превышает два миллиона евро. Новая покупка лишь дополнила внушительное собрание футболиста.

Несмотря на насыщенный график чемпионата мира, Неймар нашёл время для визита в Нью-Йорк в один из свободных дней между матчами. При этом главной задачей для нападающего остаётся успешное выступление в составе национальной команды.

Сборная Бразилии уверенно преодолела групповой этап чемпионата мира и продолжает борьбу за титул. Впереди команду ждёт матч 1/16 финала против сборной Японии, который станет первым испытанием в стадии плей-офф.

Неймар постепенно набирает оптимальную форму после восстановления и уже успел вернуться на поле по ходу турнира. Бразильские болельщики рассчитывают, что лидер команды поможет пентакампеонам успешно пройти решающие стадии мирового первенства и побороться за шестой титул чемпионов мира.