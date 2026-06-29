«Барселона» рассматривает продажу Марка Касадо

Дата публикации: 29-06-2026 03:16

Полузащитник «Барселоны» Марк Касадо может покинуть каталонский клуб уже в нынешнее летнее трансферное окно. По информации Sport, руководство сине-гранатовых рассматривает вариант с полноценной продажей 22-летнего футболиста.

Как сообщает источник, одной из главных причин возможного расставания стала ограниченная роль Касадо в команде Ханси Флика. Молодой хавбек не получает достаточного количества игрового времени и готов сменить клуб, чтобы регулярно выходить на поле.

При этом позиция «Барселоны» заключается именно в продаже игрока, а не в его аренде. Каталонский клуб рассчитывает получить трансферную компенсацию, которая поможет улучшить ситуацию с финансовым фэйр-плей и разгрузить зарплатную ведомость.

Сам Касадо также заинтересован в переменах. Футболист хочет продолжить карьеру в европейском клубе, где сможет рассчитывать на более значимую роль и стабильную игровую практику.

Полузащитник является воспитанником академии «Барселоны» и прошёл все этапы подготовки в системе клуба. За годы выступлений он считался одним из наиболее перспективных игроков своего поколения.

В минувшем сезоне Касадо принял участие в 34 матчах во всех турнирах. Несмотря на регулярные появления на поле, результативность полузащитника оказалась скромной — он записал на свой счёт одну голевую передачу.

Действующее соглашение футболиста с «Барселоной» рассчитано до лета 2028 года, поэтому потенциальному покупателю придётся договариваться с каталонским клубом о полноценном трансфере.

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Марка Касадо составляет 18 миллионов евро.

В ближайшие недели ситуация вокруг будущего полузащитника может получить развитие. Если «Барселона» получит устраивающее её предложение, воспитанник клуба, вероятнее всего, продолжит карьеру в другой европейской команде, где сможет рассчитывать на большее количество игрового времени и новый этап профессионального развития.