«Барселона» оформила аренду Кайседо на один сезон

Дата публикации: 29-06-2026 03:18

«Барселона» завершила оформление трансфера Хосуэ Кайседо, который в следующем сезоне будет выступать за резервную команду каталонского клуба. Как сообщает Marca, с эквадорским клубом «ЛДУ Кито» достигнуто окончательное соглашение об аренде молодого футболиста.

По информации источника, стороны согласовали все основные условия ещё на прошлой неделе, а теперь сделка получила официальное оформление. Кайседо присоединится к «Барселоне Б» на правах аренды сроком на один сезон.

Соглашение предусматривает право выкупа игрока за 2,5 миллиона евро. Каталонский клуб сможет воспользоваться этой опцией после окончания срока аренды, если останется доволен прогрессом футболиста.

При этом в контракт включено дополнительное условие. Если Кайседо проведёт четыре матча за первую команду «Барселоны» под руководством Ханси Флика, право выкупа автоматически станет обязательным.

Кроме того, «ЛДУ Кито» сумел сохранить за собой часть экономических прав на игрока. В случае полноценного трансфера эквадорский клуб получит 20 процентов от суммы любой последующей продажи футболиста.

Такое условие становится всё более распространённой практикой при переходах молодых игроков и позволяет клубу-продавцу рассчитывать на дополнительную прибыль в случае дальнейшего роста стоимости футболиста.

В минувшем сезоне Кайседо принял участие в 10 матчах во всех турнирах. За этот период он отметился одной результативной передачей и сумел привлечь внимание европейских скаутов.

В «Барселоне» рассчитывают, что выступления за резервную команду помогут молодому футболисту быстрее адаптироваться к испанскому футболу и требованиям клуба. При успешном развитии Кайседо сможет получить шанс проявить себя в первой команде.

Для самого игрока переход в систему «Барселоны» станет важным этапом карьеры и возможностью сделать следующий шаг в европейском футболе. Если он сумеет убедить тренерский штаб Ханси Флика, каталонский клуб, вероятнее всего, активирует опцию выкупа и подпишет с ним полноценный контракт.