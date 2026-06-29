«Челси» начал переговоры по трансферу Пепа Чаварриа из «Райо Вальекано»

Дата публикации: 29-06-2026 03:20

Лондонский «Челси» продолжает поиски нового левого защитника после ухода Марка Кукурельи в мадридский «Реал». Как сообщает Marca, одним из главных кандидатов на усиление обороны стал 28-летний футболист «Райо Вальекано» Пеп Чаварриа.

По информации источника, представители английского клуба уже провели предварительные контакты с окружением игрока, чтобы оценить перспективы возможного трансфера. Пока речь идёт лишь о начальном этапе переговоров, однако интерес «синих» к испанскому защитнику считается предметным.

В «Челси» понимают, что конкуренция за Чаварриа будет серьёзной. Помимо лондонского клуба, на футболиста претендует немецкий «Байер», который также внимательно следит за ситуацией вокруг игрока.

Сообщается, что в контракте защитника с «Райо Вальекано» предусмотрена сумма выкупа. При этом точный размер отступных в настоящий момент не раскрывается.

Для «Челси» подписание нового левого защитника является одной из приоритетных задач нынешнего трансферного окна. После ухода Кукурельи в «Реал» клуб стремится как можно быстрее закрыть освободившуюся позицию и обеспечить необходимую глубину состава.

Минувший сезон стал для Чаварриа одним из лучших в карьере. Защитник провёл 44 матча во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

Помимо участия в атакующих действиях, испанец зарекомендовал себя как надёжный игрок обороны, благодаря чему привлёк внимание сразу нескольких европейских клубов.

Действующее соглашение Чаварриа с «Райо Вальекано» рассчитано до лета 2030 года, поэтому испанский клуб находится в выгодной переговорной позиции и не обязан продавать одного из своих ключевых футболистов.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего защитника составляет 10 миллионов евро.

Ожидается, что в ближайшие недели «Челси» определится с дальнейшими шагами по трансферу. Если переговоры получат развитие, Чаварриа может стать одним из первых новичков лондонского клуба после завершения чемпионата мира 2026 года.