Ян Диоманд согласовал пятилетний контракт с «ПСЖ»

Дата публикации: 29-06-2026 21:55

«Пари Сен-Жермен» приблизился к подписанию одного из самых перспективных молодых футболистов европейского футбола. По имеющейся информации, 19-летний вингер Ян Диоманд уже достиг предварительной договоренности с французским клубом по условиям личного контракта и готов продолжить карьеру именно в Париже.

Сообщается, что стороны согласовали пятилетнее соглашение, а также уладили все основные вопросы, касающиеся заработной платы, бонусов и других ключевых условий сотрудничества. Сам футболист не скрывает своего желания стать игроком «ПСЖ» и рассматривает переход в стан действующих чемпионов Франции как лучший вариант для дальнейшего развития карьеры.

После успешного завершения переговоров с представителями игрока парижский клуб намерен перейти к следующему этапу сделки — переговорам с клубом, которому принадлежат права на футболиста. Именно достижение соглашения между командами станет определяющим фактором для оформления трансфера. Руководству «ПСЖ» предстоит договориться о сумме компенсации и структуре будущей сделки, поскольку интерес к талантливому ивуарийцу остается высоким и со стороны других европейских грандов.

Отдельно подчеркивается, что переговоры по Диоману не связаны с возможным переходом Магнеса Аклиуша. В «ПСЖ» параллельно работают сразу по нескольким направлениям на трансферном рынке, стремясь максимально усилить атакующую линию перед новым сезоном. Таким образом, потенциальное подписание Диоманда не исключает появления в команде и других игроков, которых тренерский штаб считает подходящими для реализации своих игровых идей.

Минувший сезон стал для молодого вингера настоящим прорывом. В составе «Лейпцига» он принял участие в 36 матчах во всех турнирах, записав на свой счет 13 забитых мячей и 9 результативных передач. Благодаря высокой скорости, отличному дриблингу и умению принимать нестандартные решения в атаке Диоманд привлек внимание ведущих европейских клубов и закрепился в статусе одного из самых востребованных молодых футболистов своего поколения.

Если переговоры между клубами завершатся успешно, «ПСЖ» получит исполнителя, который способен усилить атакующую линию уже в ближайшем сезоне и стать одним из ключевых игроков команды в долгосрочной перспективе. Парижский клуб продолжает активно работать на трансферном рынке, стремясь сохранить конкурентоспособность как во внутреннем чемпионате, так и в борьбе за главные европейские трофеи.