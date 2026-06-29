Маркиньос оценил влияние Анчелотти на игру сборной Бразилии
Защитник сборной Бразилии Маркиньос высоко оценил работу главного тренера национальной команды Карло Анчелотти, подчеркнув, что именно итальянский специалист сыграл одну из ключевых ролей в подготовке команды к чемпионату мира 2026 года. По словам капитана обороны, опыт наставника, грамотная организация тренировочного процесса и спокойная атмосфера внутри коллектива позволяют бразильцам с оптимизмом смотреть на выступление на мировом первенстве.
Маркиньос отметил, что футболисты благодарны не только тренерскому штабу, но и руководству Бразильской конфедерации футбола, которое обеспечило команде все необходимые условия для полноценной подготовки к турниру. По мнению защитника, качественная организация тренировочных сборов, современная инфраструктура и внимание к деталям позволили игрокам подойти к чемпионату мира в оптимальном физическом и психологическом состоянии.
«Мы вышли на этот чемпионат мира во многом благодаря нашему тренеру и руководству, которые проделали отличную работу, предоставив нам лучшие условия и ресурсы для подготовки. Мы очень благодарны им за все усилия. У нас великолепный тренер, который способен идеально подготовить команду в тактическом плане. Если мы сумеем сохранить хорошую атмосферу внутри коллектива, будем психологически устойчивыми и уверенными в себе, это станет одним из главных факторов нашего успешного выступления», — заявил Маркиньос.
С приходом Карло Анчелотти сборная Бразилии постепенно меняет свой игровой подход. Итальянский специалист, возглавивший национальную команду в мае 2025 года, делает ставку на баланс между атакующими действиями и надежной организацией игры в обороне. Богатый опыт работы с ведущими европейскими клубами позволяет ему эффективно использовать сильные качества бразильских футболистов, сочетая традиционно яркий атакующий футбол с дисциплиной и тактической гибкостью.
Впереди у пятикратных чемпионов мира важнейший матч стадии 1/16 финала, в котором сборной Бразилии предстоит встретиться с командой Японии. Поединок состоится 29 июня и станет первым испытанием для южноамериканской команды в плей-офф турнира. Несмотря на статус фаворита, бразильцы понимают, что японская сборная способна навязать серьезную борьбу благодаря высокой скорости, организованной игре и отличной физической подготовке.
Чемпионат мира 2026 года проходит на стадионах США, Канады и Мексики и уже подарил болельщикам множество ярких матчей и неожиданных результатов. В Бразилии рассчитывают, что опыт Карло Анчелотти, мастерство игроков и благоприятная атмосфера внутри коллектива помогут команде пройти как можно дальше по турнирной сетке и вновь побороться за главный футбольный трофей планеты. Именно на это, по словам Маркиньоса, сейчас направлены все усилия игроков и тренерского штаба национальной сборной.