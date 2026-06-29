Маркиньос оценил влияние Анчелотти на игру сборной Бразилии

Дата публикации: 29-06-2026 22:04

Защитник сборной Бразилии Маркиньос высоко оценил работу главного тренера национальной команды Карло Анчелотти, подчеркнув, что именно итальянский специалист сыграл одну из ключевых ролей в подготовке команды к чемпионату мира 2026 года. По словам капитана обороны, опыт наставника, грамотная организация тренировочного процесса и спокойная атмосфера внутри коллектива позволяют бразильцам с оптимизмом смотреть на выступление на мировом первенстве.

Маркиньос отметил, что футболисты благодарны не только тренерскому штабу, но и руководству Бразильской конфедерации футбола, которое обеспечило команде все необходимые условия для полноценной подготовки к турниру. По мнению защитника, качественная организация тренировочных сборов, современная инфраструктура и внимание к деталям позволили игрокам подойти к чемпионату мира в оптимальном физическом и психологическом состоянии.

«Мы вышли на этот чемпионат мира во многом благодаря нашему тренеру и руководству, которые проделали отличную работу, предоставив нам лучшие условия и ресурсы для подготовки. Мы очень благодарны им за все усилия. У нас великолепный тренер, который способен идеально подготовить команду в тактическом плане. Если мы сумеем сохранить хорошую атмосферу внутри коллектива, будем психологически устойчивыми и уверенными в себе, это станет одним из главных факторов нашего успешного выступления», — заявил Маркиньос.

С приходом Карло Анчелотти сборная Бразилии постепенно меняет свой игровой подход. Итальянский специалист, возглавивший национальную команду в мае 2025 года, делает ставку на баланс между атакующими действиями и надежной организацией игры в обороне. Богатый опыт работы с ведущими европейскими клубами позволяет ему эффективно использовать сильные качества бразильских футболистов, сочетая традиционно яркий атакующий футбол с дисциплиной и тактической гибкостью.

Впереди у пятикратных чемпионов мира важнейший матч стадии 1/16 финала, в котором сборной Бразилии предстоит встретиться с командой Японии. Поединок состоится 29 июня и станет первым испытанием для южноамериканской команды в плей-офф турнира. Несмотря на статус фаворита, бразильцы понимают, что японская сборная способна навязать серьезную борьбу благодаря высокой скорости, организованной игре и отличной физической подготовке.

Чемпионат мира 2026 года проходит на стадионах США, Канады и Мексики и уже подарил болельщикам множество ярких матчей и неожиданных результатов. В Бразилии рассчитывают, что опыт Карло Анчелотти, мастерство игроков и благоприятная атмосфера внутри коллектива помогут команде пройти как можно дальше по турнирной сетке и вновь побороться за главный футбольный трофей планеты. Именно на это, по словам Маркиньоса, сейчас направлены все усилия игроков и тренерского штаба национальной сборной.