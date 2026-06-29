Дата публикации: 29-06-2026 22:10

Полузащитник лондонского «Челси» Мойсес Кайседо официально стал новым капитаном сборной Эквадора. Руководство национальной команды приняло решение доверить лидерскую роль одному из ключевых футболистов нынешнего поколения, который уже несколько лет остается незаменимым игроком в центре поля и пользуется большим авторитетом среди партнеров по команде.

Символичным моментом стало то, что капитанскую повязку Кайседо лично передал опытный нападающий Эннер Валенсия, который на протяжении многих лет выводил сборную Эквадора на поле в качестве капитана. Этот жест стал своеобразной передачей лидерских полномочий новому поколению игроков, вокруг которого команда будет строиться в ближайшие годы.

Для самого Кайседо роль капитана не стала неожиданностью. Во время заключительного матча группового этапа чемпионата мира 2026 года против сборной Германии именно он уже выводил эквадорскую команду на поле с капитанской повязкой. Тогда Эквадор одержал важную победу со счетом 2:1, а полузащитник продемонстрировал не только высокий уровень игры, но и лидерские качества, окончательно убедив тренерский штаб в правильности своего выбора.

За годы выступлений за национальную команду Кайседо превратился в одного из самых опытных футболистов сборной. На его счету уже 64 матча в футболке Эквадора, в которых он забил три мяча и отдал девять результативных передач. Однако его главная ценность заключается не только в статистике. Полузащитник является связующим звеном между обороной и атакой, отличается высокой работоспособностью, умением читать игру и способен брать на себя ответственность в самые напряженные моменты матчей.

Впереди у сборной Эквадора очередное серьезное испытание. В рамках 1/16 финала чемпионата мира команда встретится с национальной сборной Мексики. Поединок состоится 1 июля и станет одним из ключевых матчей для обеих команд, поскольку победитель продолжит борьбу за главный трофей мирового футбола.

Назначение Кайседо капитаном произошло в важный момент турнира и должно придать сборной дополнительную уверенность перед стартом плей-офф. Тренерский штаб рассчитывает, что новый капитан сможет объединить коллектив, сохранить высокий игровой настрой и помочь команде добиться исторического результата на чемпионате мира. Учитывая зрелую игру полузащитника, его международный опыт и лидерские качества, в Эквадоре связывают с Кайседо большие надежды не только на нынешнем мировом первенстве, но и в последующие годы.