Симеоне больше не рассчитывает на Альвареса после его заявления

Дата публикации: 29-06-2026 22:15

Будущее нападающего Хулиана Альвареса в мадридском «Атлетико» оказалось под серьезным вопросом. Руководство испанского клуба готово рассмотреть возможность продажи одного из своих лидеров уже в нынешнее летнее трансферное окно, а главный тренер команды Диего Симеоне, как сообщается, больше не возражает против расставания с аргентинским форвардом.

Причиной изменения позиции наставника стали недавние публичные высказывания самого футболиста. После того как Альварес открыто дал понять, что хотел бы сменить клуб, отношение тренерского штаба к ситуации заметно изменилось. Если ранее Симеоне рассчитывал строить атакующую линию вокруг аргентинца, то теперь специалист считает, что в составе должны оставаться только те игроки, которые полностью мотивированы защищать цвета «Атлетико» и связывают свое будущее с клубом.

При этом руководство «матрасников» не намерено продавать одного из самых ценных игроков по сниженной стоимости. В клубе готовы начать переговоры лишь в том случае, если потенциальный покупатель согласится выплатить 150 миллионов евро одним платежом. Такая позиция объясняется долгосрочным контрактом Альвареса, который действует до конца июня 2030 года, а также высоким статусом футболиста на европейском трансферном рынке.

Интерес к аргентинскому нападающему уже проявляют несколько ведущих клубов Европы. Наиболее активно с игроком связывают «Барселону», которая продолжает искать усиление линии атаки. Каталонцы высоко оценивают универсальность Альвареса, его умение действовать как на острие нападения, так и в роли второго форварда или атакующего полузащитника. Однако финансовые требования «Атлетико» могут стать серьезным препятствием для осуществления сделки.

Сам Альварес в настоящее время полностью сосредоточен на выступлении за сборную Аргентины на чемпионате мира 2026 года. Форвард находится в расположении национальной команды и пока не комментирует свое клубное будущее, предпочитая сконцентрироваться на борьбе за очередной крупный международный трофей. Ожидается, что активная фаза переговоров по его возможному трансферу начнется уже после завершения выступления аргентинцев на мировом первенстве.

В случае ухода Альвареса «Атлетико» придется искать нового лидера атаки, поскольку аргентинец считается одним из ключевых исполнителей команды. Тем не менее в мадридском клубе убеждены, что продажа игрока за столь внушительную сумму позволит не только компенсировать потерю одного из ведущих футболистов, но и получить серьезные средства для усиления сразу нескольких позиций перед стартом нового сезона.