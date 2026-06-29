«Ювентус» согласовал контракт с Коло Муани и начал переговоры с «ПСЖ»

Дата публикации: 29-06-2026 22:18

Туринский «Ювентус» продолжает активно работать над усилением линии нападения и приблизился к возвращению Рандаля Коло Муани. По имеющейся информации, итальянский клуб уже достиг договоренности с французским форвардом по условиям личного контракта и приступил к переговорам с «Пари Сен-Жермен», которому принадлежат права на футболиста.

Для самого Коло Муани вариант с возвращением в Турин выглядит весьма привлекательным. Нападающий уже знаком с требованиями тренерского штаба, атмосферой в коллективе и особенностями чемпионата Италии. Именно поэтому стороны достаточно быстро согласовали основные условия будущего соглашения, а теперь судьба сделки зависит от того, смогут ли клубы найти компромисс по финансовым вопросам.

Французский форвард уже выступал за «Ювентус» во второй половине сезона-2024/2025 на правах аренды. За это время он сумел проявить себя с лучшей стороны, проведя 22 матча во всех турнирах. В этих встречах Коло Муани записал на свой счет десять забитых мячей и три результативные передачи, став одним из самых эффективных игроков туринской команды на заключительном отрезке сезона. Именно успешная игра нападающего убедила руководство клуба вновь вернуться к вопросу его подписания.

Минувший сезон футболист также провел в аренде, защищая цвета английского «Тоттенхэм Хотспур». Однако в Премьер-лиге его результативность оказалась заметно ниже. В 41 матче за лондонский клуб француз отличился пятью забитыми мячами и четырежды ассистировал партнерам. Несмотря на это, интерес со стороны европейских клубов к нападающему не ослаб, поскольку его игровые качества по-прежнему высоко ценятся на трансферном рынке.

Контракт Коло Муани с «Пари Сен-Жермен» действует до лета 2028 года, поэтому окончательное решение остается за французским клубом. В Париже рассчитывают получить выгодные условия сделки, тогда как «Ювентус» заинтересован в достижении компромисса, который позволит вернуть форварда без чрезмерных финансовых затрат.

По оценкам специалистов, рыночная стоимость 27-летнего нападающего составляет около 20 миллионов евро, однако итоговая сумма возможного трансфера будет зависеть от позиции «ПСЖ» и структуры будущей сделки. Если переговоры завершатся успешно, Коло Муани вновь станет игроком «Ювентуса», где рассчитывают, что он сможет повторить свою результативную игру времен первой аренды и усилить атакующую линию команды перед новым сезоном.