«Челси» вступил в борьбу за форварда «Монако» Фоларина Балогуна

Дата публикации: 29-06-2026 22:19

Лондонский «Челси» продолжает активно искать усиление линии нападения и обратил внимание на форварда «Монако» Фоларина Балогуна. Руководство английского клуба рассматривает 24-летнего нападающего как одного из кандидатов на усиление атакующей линии перед стартом нового сезона, а сам футболист, по имеющейся информации, уже сообщил руководству монегасков о своем желании сменить клуб в ближайшее трансферное окно.

Сообщается, что американский форвард намерен сделать следующий шаг в карьере и рассчитывает присоединиться к команде, которая регулярно борется за самые престижные трофеи. Именно поэтому Балогун заинтересован в смене обстановки и готов рассмотреть предложения от ведущих европейских клубов.

При этом «Монако» не намерен отпускать одного из своих лидеров за сумму ниже рыночной. Руководство клуба оценивает нападающего в 50–55 миллионов евро и готово начать предметные переговоры только в случае получения предложения, соответствующего этим финансовым требованиям. Монегаски понимают высокий спрос на игрока и рассчитывают извлечь максимальную выгоду из возможной сделки.

Конкуренция за Балогуна обещает быть серьезной. Помимо «Челси», интерес к футболисту проявляют «Ньюкасл Юнайтед», дортмундская «Боруссия», туринский «Ювентус» и испанская «Барселона». Все эти клубы внимательно следят за развитием ситуации и готовы включиться в борьбу за трансфер, если появится возможность договориться с «Монако» о приемлемых условиях.

Повышенное внимание к американскому нападающему неудивительно. Минувший сезон стал для него одним из лучших в карьере. Во всех турнирах Балогун провел результативный год, записав на свой счет 19 забитых мячей и пять голевых передач. Форвард продемонстрировал не только высокую эффективность в завершении атак, но и умение взаимодействовать с партнерами, благодаря чему стал одним из ключевых игроков монегасков.

Для «Челси» подписание Балогуна может стать важным шагом в укреплении атакующей линии. Лондонский клуб продолжает перестройку состава и стремится добавить в команду нападающего, способного стабильно забивать и соответствовать высоким требованиям английской Премьер-лиги. Однако окончательное решение будет зависеть не только от позиции самого футболиста, но и от того, смогут ли потенциальные покупатели удовлетворить финансовые запросы «Монако». В ближайшие недели борьба за одного из самых востребованных форвардов европейского трансферного рынка может выйти на решающую стадию.