Икер Касильяс пожелал Моуринью успехов после его возвращения в Мадрид

Дата публикации: 29-06-2026 22:22

Бывший капитан и легендарный голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс прокомментировал возвращение Жозе Моуринью на пост главного тренера «Королевского клуба». Несмотря на прежние разногласия с португальским специалистом, экс-вратарь подчеркнул, что уважает решение руководства клуба и искренне надеется на успешную работу нового наставника.

По словам Касильяса, если руководство «Реала» остановило свой выбор на кандидатуре Моуринью, значит именно в нем видит человека, способного вернуть команду к новым победам. Бывший футболист отметил, что сейчас самое важное — поддержать тренера и пожелать ему успехов, поскольку любые достижения специалиста будут означать успех и для самого клуба.

«Что ж, отлично. Клуб решил, что Жозе должен перейти в "Реал" Мадрид. Желаем ему удачи. Будем надеяться, что у него все получится, ведь это будет хорошо для Мадрида», — заявил Касильяс.

Интересно, что подобные слова заметно отличаются от его прежней позиции. Ранее бывший голкипер критически высказывался о возможном возвращении португальского специалиста и даже публично выражал несогласие с таким решением на своей странице в социальной сети X. Однако после официального назначения Моуринью Касильяс предпочел оставить прошлые разногласия в стороне и сосредоточился на интересах клуба, с которым связана большая часть его футбольной карьеры.

Напомним, Жозе Моуринью официально возглавил мадридский «Реал» 11 июня. Руководство клуба заключило с португальским специалистом долгосрочный контракт, рассчитанный до 30 июня 2029 года. Перед новым наставником поставлена задача провести перестройку состава, вернуть команде стабильность и вновь сделать «Реал» главным претендентом на победу во всех крупнейших турнирах.

История отношений между Касильясом и Моуринью всегда вызывала повышенный интерес у болельщиков. Во время первого периода работы португальца в «Реале» с 2010 по 2013 год между тренером и капитаном команды неоднократно возникали разногласия, которые широко обсуждались в испанских СМИ. Тем не менее спустя годы эмоции остались в прошлом, а нынешнее заявление бывшего вратаря свидетельствует о том, что он готов поддержать тренера ради успехов мадридского клуба. Теперь внимание футбольной общественности приковано к тому, сможет ли Моуринью оправдать ожидания руководства и вернуть «сливочных» на вершину европейского футбола.