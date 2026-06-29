Холанд не хочет переходить в «Реал»: названа неожиданная причина

Дата публикации: 29-06-2026 22:39

Будущее нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда вновь оказалось в центре внимания европейских СМИ. Несмотря на регулярные слухи, связывающие норвежского форварда с мадридским «Реалом», сам футболист, как сообщается, не рассматривает переход в испанский клуб в качестве приоритетного варианта продолжения карьеры.

По имеющейся информации, Холанд действительно допускает возможность ухода из «Манчестер Сити» после завершения эпохи Хосепа Гвардиолы. Нападающий высоко ценит работу испанского специалиста и связывает свое будущее с тем, каким станет английский клуб после возможной смены главного тренера. Если изменения в проекте не будут соответствовать его ожиданиям, норвежец готов изучить предложения от других европейских грандов.

Однако мадридский «Реал» в этот список, по имеющимся сведениям, не входит. Одной из главных причин считается нынешний состав «Королевского клуба». Холанд не заинтересован в том, чтобы стать частью команды, где уже выступают Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор. По мнению форварда, сосредоточение сразу нескольких мировых звезд в одной атакующей линии может негативно сказаться как на распределении ролей внутри коллектива, так и на его собственном положении в команде.

Сообщается, что норвежский бомбардир предпочел бы присоединиться к клубу, где именно вокруг него будет строиться атакующая игра. Для Холанда важна возможность оставаться центральной фигурой проекта, регулярно получать максимум игрового времени и быть главным завершителем атак. Именно поэтому перспектива конкуренции с двумя суперзвездами «Реала» не выглядит для него привлекательной.

Минувший сезон в очередной раз подтвердил высокий уровень результативности нападающего. Во всех турнирах Холанд провел 52 матча, забил 38 мячей и отдал девять результативных передач. Эти показатели вновь сделали его одним из самых эффективных форвардов мирового футбола и укрепили интерес со стороны ведущих европейских клубов.

Высокий уровень игры отражается и на трансферной стоимости футболиста. По оценкам аналитиков, рыночная цена Холанда составляет около 200 миллионов евро, что делает его одним из самых дорогих игроков современности. Несмотря на постоянные разговоры о возможном уходе из «Манчестер Сити», окончательное решение о своем будущем норвежский нападающий, вероятно, примет лишь после того, как станет окончательно понятна дальнейшая стратегия английского клуба и ситуация с тренерским штабом. При этом, если верить последним сообщениям, переход в мадридский «Реал» в настоящее время не входит в планы одного из лучших бомбардиров мирового футбола.