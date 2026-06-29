Энцо Мареска возглавил «Манчестер Сити»

Дата публикации: 29-06-2026 22:42

«Манчестер Сити» официально объявил о назначении Энцо Марески на пост главного тренера команды. Английский клуб подтвердил, что итальянский специалист подписал долгосрочный контракт, рассчитанный до лета 2029 года. Таким образом, именно Мареске доверено начать новую главу в истории «горожан» после завершения многолетней эпохи Хосепа Гвардиолы.

Назначение Марески нельзя назвать неожиданным. Итальянский тренер хорошо знаком с внутренней структурой клуба и философией игры, которую на протяжении многих лет развивал Гвардиола. В период с 2022 по 2023 год Мареска входил в тренерский штаб испанского специалиста, принимая непосредственное участие в подготовке основной команды. Еще раньше он успешно работал с молодежными составами «Манчестер Сити», благодаря чему заслужил высокую оценку руководства клуба.

После ухода из лондонского «Челси» в январе нынешнего года Мареска находился без клуба и рассматривал различные варианты продолжения карьеры. Однако предложение от «Манчестер Сити» стало для него приоритетным. Возвращение в хорошо знакомую систему позволит специалисту быстрее приступить к работе и минимизировать период адаптации.

Необходимость поиска нового наставника возникла после решения Хосепа Гвардиолы завершить свою работу в клубе. В мае руководство «Манчестер Сити» сообщило, что испанский специалист покинет занимаемый пост по окончании сезона-2025/2026, несмотря на действующий контракт, рассчитанный еще на один год. За время работы Гвардиола превратил английский клуб в одного из главных грандов мирового футбола, выиграв множество внутренних и международных титулов.

Теперь перед Мареской стоит непростая задача — сохранить высокий уровень команды и одновременно привнести собственные идеи в игру «Сити». Руководство клуба рассчитывает, что новый наставник продолжит придерживаться атакующего стиля, основанного на контроле мяча, высоком прессинге и доминировании на поле, при этом постепенно модернизируя игровые принципы в соответствии со своим видением футбола.

Назначение Марески также свидетельствует о стремлении «Манчестер Сити» сохранить преемственность. Клуб сделал ставку на специалиста, который прекрасно знает внутреннюю кухню команды, знаком с большинством игроков и понимает требования руководства. Болельщики надеются, что такой подход позволит пройти смену эпох максимально безболезненно и сохранить статус одного из сильнейших клубов Европы, способного бороться за чемпионский титул в Англии и победу в Лиге чемпионов.