Марк Касадо покинет «Барселону» этим летом

Дата публикации: 29-06-2026 22:50

Полузащитник «Барселоны» Марк Касадо, вероятнее всего, покинет каталонский клуб уже в текущее летнее трансферное окно. Руководство «сине-гранатовых» и сам футболист пришли к взаимному согласию, что смена команды станет оптимальным вариантом для обеих сторон. Теперь клуб намерен сосредоточиться на поиске покупателя, который сможет удовлетворить финансовые требования за одного из воспитанников своей академии.

По имеющейся информации, «Барселона» рассчитывает выручить за трансфер 22-летнего хавбека от 20 до 25 миллионов евро. В клубе считают такую сумму справедливой, учитывая возраст игрока, его опыт выступлений на высоком уровне и действующий контракт, рассчитанный до конца июня 2028 года. Полученные средства могут быть использованы для дальнейшего усиления состава или решения финансовых вопросов, которые остаются актуальными для каталонского клуба.

Интерес к Касадо проявляют сразу несколько известных команд из разных чемпионатов. В числе претендентов называются итальянский «Милан», турецкий «Бешикташ», саудовский «Аль-Хиляль», французский «Монако», испанский «Депортиво», а также английские «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Такой широкий круг заинтересованных клубов свидетельствует о том, что полузащитник по-прежнему считается перспективным игроком, способным усилить состав команды, выступающей на высоком уровне.

Минувший сезон нельзя назвать самым ярким в карьере Касадо с точки зрения результативности. Во всех турнирах он принял участие в 34 матчах и отметился одной голевой передачей. Однако статистика не в полной мере отражает его вклад в игру команды. Полузащитник выполнял большой объем черновой работы, помогал в организации атак, активно участвовал в прессинге и неоднократно демонстрировал тактическую дисциплину, что высоко ценится современными тренерами.

Дополнительным подтверждением потенциала футболиста стали его вызовы в национальную сборную Испании. Несмотря на высокую конкуренцию в центре поля, Касадо сумел обратить на себя внимание тренерского штаба главной команды страны, что лишь усилило интерес к нему на трансферном рынке.

Ожидается, что в ближайшие недели переговоры по будущему полузащитника выйдут на более активную стадию. Для самого игрока переход может стать возможностью получить более стабильную игровую практику и сделать следующий шаг в развитии карьеры. «Барселона» же рассчитывает завершить сделку на выгодных условиях, чтобы продолжить работу над обновлением состава перед стартом нового сезона.