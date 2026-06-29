Болельщики Южной Кореи не простили Хон Мён Бо неудачу на чемпионате мира

Дата публикации: 29-06-2026 22:53

Провальное выступление сборной Южной Кореи на чемпионате мира 2026 года продолжает вызывать бурную реакцию среди болельщиков. Одно из крупнейших фанатских объединений страны — Red Devils — выступило с жестким заявлением, в котором потребовало полностью запретить бывшему главному тренеру национальной команды Хон Мён Бо в дальнейшем работать в южнокорейском футболе.

Свое обращение болельщики опубликовали 29 июня под эмоциональным заголовком «2026-й — год, когда исчез южнокорейский футбол». В документе представители фанатского движения резко раскритиковали работу бывшего наставника, возложив на него основную ответственность за неудачное выступление национальной команды на мировом первенстве.

В заявлении говорится, что болельщики на протяжении всего турнира искренне поддерживали сборную, однако в итоге почувствовали себя обманутыми. Особое возмущение вызвала реакция самого Хон Мён Бо после вылета команды. По мнению авторов обращения, специалист так и не признал собственные ошибки, не принес болельщикам извинений и вместо этого продолжал оправдывать результаты команды различными объяснениями, которые фанаты сочли неубедительными.

«Мы отдали этой команде всю свою искренность — и в итоге оказались обманутыми. Человек, который до самого конца не только не попросил прощения и не раскаялся, но и продолжал издеваться над болельщиками нелепыми оправданиями, больше не должен быть частью корейского футбола», — говорится в опубликованном обращении.

Напомним, сборная Южной Кореи считалась одним из претендентов на выход в плей-офф, однако выступление команды завершилось уже после группового этапа. Национальная команда набрала всего три очка, потерпев поражения в матчах против Мексики и ЮАР, что стало одной из главных неожиданностей турнира. Итогового результата оказалось недостаточно для продолжения борьбы за титул.

После завершения чемпионата мира Хон Мён Бо объявил о своей отставке с поста главного тренера. Однако даже этот шаг не смог смягчить настроение болельщиков, которые считают, что ответственность за случившееся должна иметь более серьезные последствия. Теперь в центре внимания находится будущее южнокорейского футбола. Федерация должна не только определить нового наставника национальной команды, но и восстановить доверие болельщиков после одного из самых болезненных выступлений сборной за последние годы.