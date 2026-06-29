Болельщики Южной Кореи не простили Хон Мён Бо неудачу на чемпионате мира
Провальное выступление сборной Южной Кореи на чемпионате мира 2026 года продолжает вызывать бурную реакцию среди болельщиков. Одно из крупнейших фанатских объединений страны — Red Devils — выступило с жестким заявлением, в котором потребовало полностью запретить бывшему главному тренеру национальной команды Хон Мён Бо в дальнейшем работать в южнокорейском футболе.
Свое обращение болельщики опубликовали 29 июня под эмоциональным заголовком «2026-й — год, когда исчез южнокорейский футбол». В документе представители фанатского движения резко раскритиковали работу бывшего наставника, возложив на него основную ответственность за неудачное выступление национальной команды на мировом первенстве.
В заявлении говорится, что болельщики на протяжении всего турнира искренне поддерживали сборную, однако в итоге почувствовали себя обманутыми. Особое возмущение вызвала реакция самого Хон Мён Бо после вылета команды. По мнению авторов обращения, специалист так и не признал собственные ошибки, не принес болельщикам извинений и вместо этого продолжал оправдывать результаты команды различными объяснениями, которые фанаты сочли неубедительными.
«Мы отдали этой команде всю свою искренность — и в итоге оказались обманутыми. Человек, который до самого конца не только не попросил прощения и не раскаялся, но и продолжал издеваться над болельщиками нелепыми оправданиями, больше не должен быть частью корейского футбола», — говорится в опубликованном обращении.
Напомним, сборная Южной Кореи считалась одним из претендентов на выход в плей-офф, однако выступление команды завершилось уже после группового этапа. Национальная команда набрала всего три очка, потерпев поражения в матчах против Мексики и ЮАР, что стало одной из главных неожиданностей турнира. Итогового результата оказалось недостаточно для продолжения борьбы за титул.
После завершения чемпионата мира Хон Мён Бо объявил о своей отставке с поста главного тренера. Однако даже этот шаг не смог смягчить настроение болельщиков, которые считают, что ответственность за случившееся должна иметь более серьезные последствия. Теперь в центре внимания находится будущее южнокорейского футбола. Федерация должна не только определить нового наставника национальной команды, но и восстановить доверие болельщиков после одного из самых болезненных выступлений сборной за последние годы.