Неймар пожертвовал $250 тысяч пострадавшим от землетрясения в Венесуэле

Дата публикации: 29-06-2026 22:55

Нападающий сборной Бразилии Неймар вновь принял участие в масштабной благотворительной акции, направив около 250 тысяч долларов на оказание помощи жителям Венесуэлы, пострадавшим в результате разрушительного землетрясения. Финансовая поддержка футболиста будет использована для проведения гуманитарных мероприятий в регионах, наиболее сильно затронутых стихийным бедствием.

Выделенные средства направят на обеспечение пострадавших предметами первой необходимости. В первую очередь деньги будут использованы для закупки продуктов питания, доставки питьевой воды, приобретения медикаментов и медицинских принадлежностей, а также строительства временных убежищ для людей, лишившихся жилья после природной катастрофы. Кроме того, гуманитарные организации рассчитывают, что помощь позволит оперативно обеспечить наиболее уязвимые категории населения всем необходимым до восстановления инфраструктуры.

Для Неймара подобная благотворительная деятельность не является чем-то новым. На протяжении своей карьеры бразильский футболист неоднократно участвовал в социальных и гуманитарных проектах, оказывая поддержку людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Форвард регулярно помогает различным фондам и инициативам как в Бразилии, так и за ее пределами.

Одним из наиболее известных примеров его благотворительной деятельности стала помощь во время пандемии коронавируса. Тогда Неймар принимал участие в акциях поддержки жителей бразильского города Манаус, который оказался одним из наиболее пострадавших регионов страны. В рамках этих инициатив футболист помогал финансировать приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких и другого жизненно важного медицинского оборудования для местных больниц.

Нынешнее пожертвование стало очередным подтверждением того, что известный нападающий стремится использовать свое влияние и финансовые возможности не только для достижения успехов на футбольном поле, но и для поддержки людей, оказавшихся в чрезвычайных обстоятельствах. Помощь Неймара позволит гуманитарным организациям быстрее доставить необходимые ресурсы пострадавшим районам и облегчить последствия стихийного бедствия для тысяч семей.

Подобные инициативы со стороны известных спортсменов нередко привлекают дополнительное внимание к гуманитарным проблемам и вдохновляют других представителей спортивного сообщества присоединяться к благотворительным акциям. В случае с Венесуэлой своевременная финансовая поддержка может сыграть важную роль в обеспечении пострадавших всем необходимым на первых этапах ликвидации последствий землетрясения.