ФК «Париж» предложил Росеньору контракт до 2028 года

Дата публикации: 29-06-2026 23:01

Бывший главный тренер «Челси» и «Страсбурга» Лиам Росеньор близок к возвращению в тренерскую деятельность. Английский специалист ведет активные переговоры с футбольным клубом «Париж», который рассматривает его в качестве основного кандидата на пост наставника команды перед стартом нового сезона.

По имеющейся информации, стороны уже согласовали большую часть условий будущего сотрудничества. Ожидается, что Росеньор подпишет контракт сроком на два года. В настоящее время представители клуба и тренера обсуждают последние детали соглашения, главным из которых остается пункт о возможном автоматическом или дополнительном продлении договора еще на один сезон.

Если сделка будет завершена, Росеньор сменит на посту главного тренера Антуана Комбуаре. Под руководством французского специалиста ФК «Париж» завершил минувший сезон Лиги 1 на 11-м месте. Несмотря на то что команда успешно сохранила место в элитном дивизионе, руководству клуба пока не удалось достичь договоренности с Комбуаре о продолжении сотрудничества, поэтому было принято решение начать поиски нового наставника.

Для Росеньора возможное назначение станет шансом быстро вернуться к работе после непростого периода в Англии. В апреле 2026 года он был отправлен в отставку с поста главного тренера «Челси». Причиной увольнения стала затянувшаяся серия неудачных результатов в английской Премьер-лиге, где лондонский клуб потерпел пять поражений подряд и значительно осложнил себе борьбу за высокие места в турнирной таблице.

Несмотря на неудачный финал работы в «Челси», репутация Росеньора на европейском тренерском рынке остается достаточно высокой. Специалиста ценят за современный подход к организации игры, внимание к развитию молодых футболистов и стремление строить команды, предпочитающие комбинационный и атакующий футбол. Именно эти качества, как считается, привлекли внимание руководства ФК «Париж», которое намерено вывести клуб на новый уровень и закрепить его позиции в Лиге 1.

Ожидается, что переговоры будут завершены в ближайшее время. Если стороны окончательно согласуют все условия, Лиам Росеньор официально станет новым главным тренером ФК «Париж» и получит возможность начать подготовку команды к следующему сезону. Руководство клуба рассчитывает, что приход английского специалиста позволит не только сохранить стабильность, но и сделать шаг вперед в борьбе за более высокие места в чемпионате Франции.