Дата публикации: 29-06-2026 23:05

Ганский колдун Нана Кваку Бонсам вновь оказался в центре внимания футбольной общественности после очередного громкого заявления, связанного с чемпионатом мира 2026 года. На этот раз он поделился своим прогнозом относительно победителя турнира, выразив уверенность, что главный трофей мирового футбола в нынешнем году достанется сборной Португалии.

По словам Бонсама, именно португальская национальная команда сумеет пройти весь турнир без серьезных сбоев и в итоге станет чемпионом мира. Более того, он заявил, что триумф станет особенным и для лидера команды Криштиану Роналду, который, по мнению колдуна, завершит мировое первенство с главным титулом в своей карьере.

«Португалия и Криштиану станут чемпионами мира», — заявил Бонсам, не став раскрывать, на чем основана его уверенность в таком развитии событий.

Имя ганского колдуна уже не впервые появляется в футбольных новостях. Ранее он привлек внимание после заявления о том, что наложил проклятие на капитана сборной Англии Гарри Кейна перед матчем второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Ганы. Та встреча завершилась без забитых мячей — 0:0, после чего слова Бонсама вновь стали активно обсуждаться в спортивных кругах и социальных сетях.

Несмотря на подобные заявления, никаких объективных подтверждений существования сверхъестественного влияния на результаты футбольных матчей не существует. Подобные прогнозы традиционно воспринимаются как часть околофутбольной культуры, которая нередко сопровождает крупнейшие международные турниры и привлекает дополнительное внимание болельщиков.

Тем временем чемпионат мира 2026 года продолжается на стадионах США, Канады и Мексики. Турнир проходит с 11 июня по 19 июля и уже подарил болельщикам множество ярких матчей, неожиданных результатов и сенсаций. Действующим обладателем титула остается сборная Аргентины, которая завоевала Кубок мира в 2022 году, победив Францию в одном из самых драматичных финалов в истории мировых первенств. Основное и дополнительное время той встречи завершилось со счетом 3:3, а в серии пенальти аргентинцы оказались точнее — 4:2.

Пока участники чемпионата продолжают борьбу за главный футбольный трофей, подобные прогнозы неизменно становятся предметом обсуждений среди болельщиков. Однако окончательный ответ на вопрос о том, кто станет новым чемпионом мира, даст только финальный матч турнира, а не самые смелые предсказания и пророчества.