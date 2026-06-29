Бразилия вырвала победу у Японии на последних секундах и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

Дата публикации: 29-06-2026 23:07

Сборная Бразилии стала очередным участником 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, одержав непростую волевую победу над командой Японии со счетом 2:1. Матч состоялся на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне и держал болельщиков в напряжении вплоть до последних секунд. Победный мяч южноамериканцы забили уже в компенсированное ко второму тайму время.

Встреча началась с активных действий обеих команд. Бразильцы традиционно больше владели мячом и старались контролировать ход игры, однако сборная Японии грамотно оборонялась и регулярно отвечала быстрыми контратаками. Именно одна из таких атак принесла азиатской команде успех. На 29-й минуте полузащитник Каисю Сано оказался в нужном месте в штрафной площади соперника и точным ударом открыл счет, заставив фаворита турнира оказаться в роли догоняющего.

После перерыва сборная Бразилии значительно увеличила темп игры и стала чаще создавать опасные моменты у ворот соперника. Давление постепенно принесло результат. На 56-й минуте опытный полузащитник Каземиро подключился к атаке и точным ударом восстановил равновесие на табло. После этого команда Карло Анчелотти полностью завладела инициативой, стараясь избежать дополнительного времени и решить исход встречи в основное время.

Японская сборная самоотверженно оборонялась и была близка к тому, чтобы перевести матч в овертайм. Однако в самой концовке бразильцы все же добились своего. Уже на пятой компенсированной минуте нападающий Габриэл Мартинелли воспользовался своим шансом и отправил мяч в сетку ворот, принеся своей команде победу со счетом 2:1. Этот гол стал решающим и позволил пятикратным чемпионам мира избежать изнурительного дополнительного времени.

Благодаря этой победе сборная Бразилии продолжила борьбу за титул и вышла в 1/8 финала мирового первенства. Следующим соперником команды Карло Анчелотти станет победитель противостояния между сборными Кот-д'Ивуара и Норвегии. Независимо от исхода этой встречи бразильцев ждет серьезное испытание, поскольку на стадии плей-офф цена любой ошибки становится максимально высокой.

Чемпионат мира 2026 года, проходящий на стадионах США, Канады и Мексики, продолжает радовать болельщиков напряженными матчами и драматичными развязками. Бразилия вновь подтвердила статус одного из главных претендентов на титул, продемонстрировав характер и способность переламывать ход сложнейших встреч. Именно такие победы нередко становятся определяющими для команд, которые в дальнейшем добираются до решающих стадий мирового первенства.