Анчелотти объяснил, почему Неймар не сыграл против Японии

Дата публикации: 29-06-2026 23:10

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал свое решение не выпускать Неймара на поле в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года против сборной Японии. Несмотря на ожидания болельщиков, звездный нападающий так и остался в запасе, а бразильцы сумели добиться волевой победы со счетом 2:1 благодаря голу Габриэла Мартинелли в компенсированное время.

После финального свистка итальянский специалист подробно объяснил, что отсутствие Неймара было связано исключительно с развитием событий на поле и не имело отношения к физическому состоянию футболиста. По словам Анчелотти, тренерский штаб заранее подготовил план, согласно которому форвард должен был появиться на поле при определенном сценарии матча.

«Я готовил выход Неймара в дополнительное время. Я поговорил с ним и сказал, что если мы не сравняем счет, он выйдет на поле примерно на 60-й минуте. Однако после того как нам удалось забить ответный мяч, я решил не менять расстановку. Команда полностью контролировала игру, и я не хотел нарушать баланс», — объяснил наставник сборной Бразилии.

Анчелотти подчеркнул, что после гола Каземиро команда завладела инициативой и стала регулярно создавать опасные моменты у ворот соперника. В такой ситуации любые серьезные кадровые перестановки могли изменить игровую структуру, которая уже приносила результат. Именно поэтому тренер предпочел сохранить действующее сочетание футболистов, доверившись игрокам, находившимся на поле.

Такое решение в итоге полностью оправдало себя. Бразильская команда продолжила давление на оборону японцев и уже на пятой компенсированной минуте вырвала победу благодаря точному удару Габриэла Мартинелли. Этот мяч обеспечил пятикратным чемпионам мира путевку в 1/8 финала без необходимости проводить дополнительное время, в котором, по первоначальному замыслу Анчелотти, Неймар мог сыграть важную роль.

Теперь сборная Бразилии сосредоточится на подготовке к следующему этапу турнира. В 1/8 финала команда Карло Анчелотти встретится с победителем противостояния между сборными Кот-д'Ивуара и Норвегии. Тренерский штаб рассчитывает, что к этой встрече все лидеры, включая Неймара, будут полностью готовы, а сам форвард при необходимости сможет усилить игру команды с первых минут или по ходу матча.

Победа над Японией еще раз продемонстрировала глубину состава бразильской сборной и способность тренерского штаба гибко реагировать на развитие событий. Решение оставить Неймара в запасе вызвало немало обсуждений, однако итоговый результат подтвердил правильность выбранной тактики, позволив Бразилии продолжить борьбу за шестой в своей истории титул чемпионов мира.