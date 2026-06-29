Забарный и Хейсен вошли в трансферный шорт-лист «Ливерпуля»

Дата публикации: 29-06-2026 23:12

«Ливерпуль» продолжает работу над укреплением состава перед новым сезоном и сосредоточил внимание на усилении центра обороны. Руководство английского клуба рассматривает возможность приглашения одного из двух молодых защитников — Дина Хейсена, выступающего за мадридский «Реал», либо Ильи Забарного из «Пари Сен-Жермен». В обоих случаях мерсисайдцы рассчитывают оформить сделку по схеме с арендой до конца сезона и последующим правом выкупа игрока.

Такой формат трансфера позволит английскому клубу оценить футболиста в условиях Премьер-лиги, а затем принять окончательное решение о полноценном переходе. При этом окончательные переговоры будут зависеть от позиции «Реала» и «ПСЖ», которые пока не определились с будущим своих защитников.

Особую роль в выборе кандидатов играет главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола. Испанский специалист хорошо знаком с возможностями обоих игроков, поскольку ранее уже работал как с Хейсеном, так и с Забарным. Наставник высоко оценивает их игровые качества, тактическую дисциплину и потенциал для дальнейшего прогресса, поэтому считает, что каждый из них способен усилить оборонительную линию команды.

Наиболее опытным вариантом выглядит Илья Забарный, который в прошлом сезоне был важной частью состава «Пари Сен-Жермен». Украинский защитник принял участие в 37 матчах во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и помог парижанам оформить золотой дубль, выиграв чемпионат Франции и Лигу чемпионов. Благодаря уверенной игре Забарный окончательно закрепился среди наиболее перспективных центральных защитников Европы.

Во французский клуб футболист перебрался прошлым летом из «Борнмута». Тогда «ПСЖ» заплатил за его трансфер 63 миллиона евро, продемонстрировав серьезные намерения сделать украинца одним из лидеров обороны на долгосрочную перспективу. Именно поэтому переговоры о возможной аренде могут оказаться непростыми, поскольку парижане заинтересованы в сохранении глубины состава.

Параллельно «Ливерпуль» внимательно следит за ситуацией вокруг Дина Хейсена, который также считается одним из самых талантливых молодых защитников своего поколения. Руководство мерсисайдского клуба намерено тщательно оценить оба варианта, прежде чем принять окончательное решение. В ближайшие недели переговоры могут перейти в активную фазу, поскольку английский клуб стремится завершить формирование состава до начала нового сезона и обеспечить тренерский штаб необходимым усилением в центре обороны.