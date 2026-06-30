Германия вылетела с ЧМ-2026, уступив Парагваю в серии пенальти

Дата публикации: 30-06-2026 03:05

Сборная Парагвая преподнесла одну из главных сенсаций чемпионата мира 2026 года, выбив из турнира национальную команду Германии уже на стадии 1/16 финала. Основное и дополнительное время напряженного поединка завершилось вничью — 1:1, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались южноамериканские футболисты, одержавшие победу со счетом 4:3.

Матч, проходивший на стадионе «Джиллетт» в американском Фоксборо, с первых минут оправдал ожидания болельщиков. Немецкая сборная владела территориальным преимуществом и больше контролировала мяч, однако Парагвай грамотно действовал в обороне и искал свои шансы в быстрых контратаках.

Именно южноамериканская команда первой добилась успеха. На 42-й минуте Хулио Энсисо воспользовался ошибкой обороны соперника и точным ударом вывел Парагвай вперед. Пропущенный мяч заставил Германию активнее действовать после перерыва, и уже на 55-й минуте Кай Хаверц восстановил равновесие, завершив одну из позиционных атак своей команды.

До конца основного времени обе сборные имели возможности вырвать победу, однако надежно действовали голкиперы и защитники. В дополнительное время Германия была особенно близка к успеху. На 102-й минуте Жонатан Та отправил мяч в ворота соперника после розыгрыша стандартного положения, однако после просмотра видеоповтора главный арбитр встречи отменил взятие ворот. Судьи зафиксировали нарушение правил со стороны Вальдемара Антона, который, по их мнению, помешал голкиперу Парагвая в борьбе за мяч.

Не сумев воспользоваться своим преимуществом, команды довели дело до серии пенальти. В футбольной лотерее более хладнокровными оказались парагвайские футболисты, реализовавшие четыре удара из пяти. Немцы допустили решающую осечку, что позволило сборной Парагвая оформить одну из самых громких побед в своей современной истории и пробиться в следующий раунд мирового первенства.

Стоит отметить, что Германия подошла к плей-офф в статусе победителя группы E, набрав шесть очков и считаясь одним из фаворитов турнира. Парагвай же вышел в стадию на вылет с третьего места в группе D, имея в активе четыре очка. Несмотря на менее убедительное выступление на групповом этапе, южноамериканская команда сумела показать характер, выдержать давление одного из сильнейших соперников чемпионата и заслуженно продолжить борьбу за главный футбольный трофей. Победа над Германией наверняка станет одним из самых ярких моментов нынешнего мирового первенства и придаст Парагваю дополнительную уверенность перед матчем 1/8 финала.