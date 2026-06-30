Анчелотти объяснил, за счет чего Бразилия переломила ход встречи с Японией

Дата публикации: 30-06-2026 03:08

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал непростую победу своей команды над Японией в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Поединок завершился волевой победой пятикратных чемпионов мира со счетом 2:1, а решающий мяч был забит уже в компенсированное ко второму тайму время. Итальянский специалист отметил, что остался доволен не только итоговым результатом, но и тем, как футболисты сумели перестроиться по ходу встречи.

Анчелотти подчеркнул, что еще до старта мирового первенства предупреждал игроков о неизбежности ошибок. По его словам, в современном футболе невозможно провести весь турнир без сложных моментов, поэтому главным качеством успешной команды является способность правильно реагировать на возникающие проблемы и быстро находить пути их решения.

«Мы обсуждали это еще перед турниром. В футболе ошибки неизбежны, идеальных команд не существует. Самое важное — то, как команда реагирует на подобные ситуации. Именно над этим мы постоянно работаем. После перерыва мы продолжили двигаться вперед, и никто в нашей команде не сомневался, что мы сумеем забить», — заявил наставник бразильской сборной.

Специалист отметил, что в первом тайме японская команда очень грамотно действовала в обороне, не позволяя его футболистам создавать большое количество опасных моментов. По словам Анчелотти, в перерыве тренерский штаб внес определенные тактические коррективы, после чего бразильцы стали чаще использовать фланги, выполнять прострелы в штрафную площадь и активнее насыщать зону завершения атак.

Итальянский тренер признался, что напряжение по ходу подобных матчей является абсолютно естественным явлением даже для самых опытных специалистов. Он отметил, что эмоции после победы всегда отличаются от тех, которые приходится переживать после поражений, и именно поэтому особенно ценит способность команды сохранять спокойствие в сложных ситуациях.

По мнению Анчелотти, встреча с Японией стала наиболее качественной для сборной Бразилии с начала нынешнего чемпионата мира. Несмотря на проблемы в первой половине игры, команда сумела прибавить после перерыва, значительно улучшила контроль над мячом и практически исключила опасные контратаки соперника, которые могли повлиять на исход встречи.

Теперь бразильская сборная сосредоточится на подготовке к следующему этапу турнира. В 1/8 финала чемпионата мира команда Карло Анчелотти сыграет с победителем противостояния между сборными Кот-д'Ивуара и Норвегии. Наставник убежден, что опыт, полученный в матче с Японией, поможет его футболистам еще увереннее действовать в решающих стадиях турнира, где цена каждой ошибки становится значительно выше, а психологическая устойчивость выходит на первый план.