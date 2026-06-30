«Конец» и разбитое сердце: реакция Германии на поражение от Парагвая

Дата публикации: 30-06-2026 03:10

Сборная Германии эмоционально отреагировала на болезненное поражение от Парагвая в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. После завершения драматичного поединка пресс-служба бундестим опубликовала в официальном аккаунте команды в социальной сети X предельно лаконичное сообщение, которое точно передало настроение игроков, тренерского штаба и миллионов немецких болельщиков.

«Конец», — говорится в публикации, которую также сопроводили эмодзи разбитого сердца. Короткое сообщение быстро привлекло внимание футбольной общественности и стало символом разочарования после неожиданного завершения борьбы за главный трофей мирового футбола.

Сам матч получился одним из самых напряженных на стадии 1/16 финала. Сборная Парагвая сумела открыть счет еще до перерыва благодаря точному удару Хулио Энсисо на 42-й минуте. После отдыха Германия значительно прибавила и сумела восстановить равновесие усилиями Кая Хаверца, который на 55-й минуте воспользовался своим шансом и вернул интригу в противостояние.

В дополнительное время немецкая команда была максимально близка к победе. На 102-й минуте центральный защитник Жонатан Та отправил мяч в ворота соперника после розыгрыша стандартного положения, однако после просмотра видеоповтора главный арбитр отменил взятие ворот. Судейская бригада зафиксировала нарушение правил со стороны Вальдемара Антона, который, по мнению арбитров, помешал голкиперу Парагвая в борьбе за мяч. Этот эпизод стал одним из ключевых моментов встречи и вызвал бурные обсуждения среди болельщиков и экспертов.

Победитель определился только в серии послематчевых пенальти, где удача оказалась на стороне южноамериканской команды. Футболисты Парагвая реализовали четыре своих удара, тогда как сборная Германии допустила решающую ошибку и уступила со счетом 3:4. Для одного из фаворитов турнира это поражение стало настоящим ударом, ведь команда уверенно прошла групповой этап и считалась одним из претендентов на чемпионский титул.

Теперь Германия завершила выступление на мировом первенстве, а Парагвай продолжает борьбу за Кубок мира. Лаконичная публикация пресс-службы бундестим лишь подчеркнула, насколько болезненным оказался этот вылет для всей немецкой футбольной семьи, которая рассчитывала увидеть свою команду в числе участников решающих стадий турнира.