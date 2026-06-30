Марокко выбило Нидерланды по пенальти и вышло в 1/8 финала ЧМ-2026

Дата публикации: 30-06-2026 08:29

Сборная Марокко стала участником 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, одержав драматичную победу над национальной командой Нидерландов. Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью — 1:1, а судьба путевки в следующий раунд определилась в серии послематчевых пенальти, где марокканские футболисты оказались точнее — 3:2.

Поединок, состоявшийся на стадионе «ББВА» в мексиканском городе Гуадалупе, получился напряженным и богатым на борьбу. Несмотря на высокий темп игры, обе команды долгое время не могли вскрыть оборону друг друга. Нидерланды чаще контролировали мяч и старались действовать первым номером, тогда как Марокко делало ставку на организованную оборону и быстрые контратаки.

Лишь на 72-й минуте голландцам удалось воплотить свое преимущество в забитый мяч. После одной из позиционных атак Коди Гакпо точно завершил комбинацию своей команды, выведя европейскую сборную вперед. Казалось, что этого гола будет достаточно для выхода в следующий этап турнира, однако марокканцы не собирались мириться с поражением.

Когда основное время уже подходило к концу, команда Марокко организовала финальный штурм ворот соперника. На первой компенсированной минуте защитник Исса Диоп неожиданно подключился к атаке и оказался в нужном месте в штрафной площади, отправив мяч в сетку ворот. Поздний гол полностью изменил ход противостояния и перевел встречу в дополнительное время.

В течение двух дополнительных таймов команды действовали осторожнее, понимая цену любой ошибки. Обе сборные имели несколько перспективных подходов к воротам, однако надежная игра обороны и уверенные действия голкиперов не позволили определить победителя. В результате судьба путевки в 1/8 финала решалась в серии пенальти.

В футбольной лотерее более хладнокровными оказались марокканские футболисты. Игроки сборной Марокко реализовали три удара, тогда как Нидерланды сумели отличиться лишь дважды. Победа позволила африканской команде продолжить борьбу за главный трофей мирового футбола, а для голландской сборной турнир завершился уже на первой стадии плей-офф.

Этот успех стал очередным подтверждением высокого уровня нынешней сборной Марокко, которая вновь продемонстрировала характер, самоотверженность и умение бороться до последних секунд. Спасительный гол в компенсированное время и уверенное выступление в серии пенальти позволили марокканцам оформить одну из самых ярких побед чемпионата мира 2026 года и сохранить шансы на дальнейшее продвижение по турнирной сетке.