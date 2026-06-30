Сборные Марокко и Канады встретятся в 1/8 финала ЧМ-2026

Дата публикации: 30-06-2026 08:40

На чемпионате мира 2026 года определилась еще одна пара стадии 1/8 финала. За путевку в четвертьфинал поборются сборные Марокко и Канады, которые успешно преодолели барьер 1/16 финала и продолжили борьбу за главный футбольный трофей планеты.

Марокканская команда оформила выход в следующий раунд после драматичной победы над сборной Нидерландов. Поединок, состоявшийся на стадионе «ББВА» в мексиканском Гуадалупе, получился одним из самых напряженных на стадии плей-офф. Основное и дополнительное время завершилось вничью — 1:1, а судьба встречи решилась в серии пенальти, где более точными оказались футболисты Марокко, победившие со счетом 3:2.

По ходу матча Нидерланды были близки к победе после гола Коди Гакпо на 72-й минуте. Однако сборная Марокко сумела проявить характер и сравняла счет уже в компенсированное время благодаря точному удару защитника Иссы Диопа. Дополнительные 30 минут не выявили победителя, а в серии одиннадцатиметровых марокканцы лучше справились с давлением и заслуженно вышли в следующий этап турнира.

Теперь сборную Марокко ждет противостояние с Канадой, которая ранее также добилась минимальной победы в 1/16 финала. Североамериканская команда обыграла сборную ЮАР со счетом 1:0 благодаря голу, забитому в компенсированное время, и впервые за долгое время пробилась в число 16 сильнейших команд мирового первенства.

Матч между Марокко и Канадой состоится 4 июля и начнется в 20:00 по московскому времени. Победитель этой встречи станет участником четвертьфинала чемпионата мира и продолжит борьбу за чемпионский титул.

Кроме того, к этому моменту участие в 1/8 финала уже обеспечили себе сборные Парагвая и Бразилии. Парагвай преподнес одну из главных сенсаций турнира, выбив Германию в серии пенальти, тогда как бразильцы в драматичном поединке сумели вырвать победу у Японии со счетом 2:1 благодаря голу в компенсированное время. По мере завершения матчей 1/16 финала турнирная сетка продолжает заполняться, а борьба за выход в четвертьфинал обещает стать еще более напряженной и непредсказуемой.