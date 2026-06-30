Спортивный директор сборной Германии высказался о будущем Нагельсмана

Дата публикации: 30-06-2026 08:42

Спортивный директор сборной Германии Руди Фёллер прокомментировал будущее главного тренера национальной команды Юлиана Нагельсмана после неожиданного вылета с чемпионата мира 2026 года. Несмотря на болезненное поражение от Парагвая уже на стадии 1/16 финала, функционер дал понять, что по-прежнему полностью доверяет наставнику и считает его лучшей кандидатурой для продолжения работы со сборной.

Фёллер признал, что подобная позиция может вызвать неоднозначную реакцию среди болельщиков и футбольных экспертов, особенно после столь раннего завершения турнира. Однако, по его мнению, оценивать работу тренера исключительно по одному результату было бы ошибкой. Он подчеркнул, что Нагельсман обладает всеми необходимыми качествами, чтобы вывести команду из сложной ситуации и вернуть ее на прежний уровень.

«Он по-прежнему остается топ-тренером. Юлиан — настоящий боец, который после такого болезненного поражения сумеет собраться и вернуться еще сильнее. Я понимаю, что многие не согласятся с моими словами после такого вылета, но я все еще убежден, что именно он, вероятно, является правильным человеком для продолжения работы», — заявил Фёллер.

При этом спортивный директор отметил, что окончательное решение по будущему наставника будет приниматься руководством Немецкого футбольного союза коллективно. По его словам, вопрос не находится исключительно в его компетенции, поэтому дальнейшая судьба Нагельсмана станет предметом обсуждения с участием других представителей федерации.

Причиной столь бурных дискуссий стало сенсационное поражение сборной Германии от Парагвая в первом раунде плей-офф чемпионата мира. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1. Немецкая команда была близка к победе, однако один из забитых мячей был отменен после вмешательства системы VAR. В серии послематчевых пенальти удача оказалась на стороне южноамериканской сборной, которая реализовала четыре удара против трех у Германии и оставила одного из фаворитов турнира за бортом соревнований.

Вылет на столь ранней стадии стал серьезным ударом для немецкого футбола и вызвал волну критики в адрес игроков и тренерского штаба. Тем не менее заявление Руди Фёллера свидетельствует о том, что внутри федерации пока не склонны принимать поспешные кадровые решения. Руководство намерено тщательно проанализировать причины неудачи, после чего определить дальнейший курс развития национальной команды и принять окончательное решение относительно будущего Юлиана Нагельсмана на посту главного тренера.