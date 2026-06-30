После блестящего сейва Вербрюгген случайно забил себе в серии пенальти

Дата публикации: 30-06-2026 08:44

Матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Нидерландов и Марокко запомнился не только драматичной развязкой, но и одним из самых необычных эпизодов турнира. В центре внимания оказался голкипер нидерландской команды Барт Вербрюгген, с которым произошел невероятный случай во время серии послематчевых пенальти.

После того как основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1, победителя предстояло определить в серии одиннадцатиметровых ударов. Именно там и произошел момент, который наверняка войдет в число самых обсуждаемых эпизодов нынешнего мирового первенства.

Во время второго удара сборной Марокко к мячу подошел Суфьян Рахими. Вербрюгген великолепно среагировал на удар и сумел отбить мяч, казалось бы, сохранив для своей команды важнейший шанс. Однако уже через мгновение ситуация приняла совершенно неожиданный оборот.

После отраженного удара мяч отскочил назад и попал в пятку самого голкипера. Не сразу заметив, где находится мяч, Вербрюгген инстинктивно сделал движение ногой, пытаясь подняться и продолжить эпизод. В результате этого касания мяч пересек линию ворот, а судьи засчитали взятие ворот в пользу сборной Марокко. Согласно правилам выполнения серии пенальти, пока мяч остается в игре после удара, подобный рикошет может привести к засчитанному голу, если он полностью пересекает линию ворот без нарушения правил.

Неудачный эпизод серьезно повлиял на дальнейший ход серии. Марокканские футболисты сохранили психологическое преимущество и в итоге оказались сильнее со счетом 3:2. Благодаря этой победе сборная Марокко вышла в 1/8 финала чемпионата мира, где встретится с национальной командой Канады, ранее обыгравшей ЮАР.

Для самого Вербрюггена этот момент стал одним из самых болезненных в карьере. Несмотря на великолепную реакцию и фактически отраженный удар, стечение обстоятельств обернулось пропущенным голом, который стал одним из ключевых эпизодов серии. Подобные ситуации в футболе происходят крайне редко и еще раз подтверждают, насколько непредсказуемой может быть игра, особенно когда судьба путевки в следующий раунд решается в серии пенальти.

Необычный эпизод мгновенно стал одной из самых обсуждаемых тем среди болельщиков и футбольных экспертов. Многие отметили, что Вербрюгген действовал правильно при отражении удара, а роковой гол стал следствием исключительно неудачного рикошета и невероятного стечения обстоятельств, которые иногда случаются даже на самом высоком уровне мирового футбола.