Куман жестко ответил критикам после вылета Нидерландов с ЧМ-2026

Дата публикации: 30-06-2026 08:46

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман эмоционально прокомментировал критику, обрушившуюся на национальную команду после вылета с чемпионата мира 2026 года. По словам специалиста, он не намерен обращать внимание на мнение критиков и менять свои взгляды под давлением общественности.

Нидерландская сборная завершила борьбу за титул уже на стадии 1/16 финала. В напряженном противостоянии с Марокко основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1, после чего судьба путевки в следующий раунд решалась в серии пенальти. Более точными оказались марокканские футболисты, победившие со счетом 3:2 и оставившие одного из фаворитов турнира за пределами чемпионата мира.

После финального свистка одной из главных тем для обсуждения стали тактические решения тренерского штаба. В частности, многие эксперты и болельщики подвергли сомнению выбор схемы с пятью защитниками, считая, что она не позволила сборной Нидерландов показать свой лучший футбол. Однако Куман дал понять, что подобные оценки его совершенно не беспокоят.

«Вся Голландия говорила, что нам нужно играть с пятью защитниками. Мы сыграли с пятеркой в обороне — и все равно нас раскритиковали. Повторю еще раз: мне плевать на критику», — заявил наставник во время флеш-интервью после матча.

По словам Кумана, подобная реакция лишь подтверждает, что угодить всем невозможно. Тренер отметил, что любые решения будут вызывать споры, особенно после поражений, поэтому он предпочитает доверять собственному опыту, анализу игры и работе своего штаба, а не общественному мнению.

Несмотря на ранний вылет, Куман не стал искать оправданий. Он признал, что команда упустила шанс пройти дальше, однако подчеркнул, что футбол часто решают отдельные эпизоды. В матче с Марокко нидерландцы долгое время были близки к победе, но пропустили ответный мяч в компенсированное время, а затем уступили в серии пенальти, где важную роль сыграли психологическая устойчивость и реализация своих попыток.

Теперь Нидерландам предстоит детально проанализировать причины неудачи и начать подготовку к следующим международным турнирам. При этом слова Кумана свидетельствуют о том, что он не намерен пересматривать свои тренерские принципы под влиянием критики и рассчитывает продолжить работу, опираясь на собственное видение развития команды. Именно такой подход, по мнению специалиста, позволит сборной быстрее пережить болезненное поражение и вновь стать одним из претендентов на крупные международные трофеи.