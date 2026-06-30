Ван Дейк высказался после болезненного вылета Нидерландов с ЧМ-2026

Дата публикации: 30-06-2026 19:13

Защитник и капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк прокомментировал поражение своей команды от Марокко в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Один из лидеров европейской сборной признался, что вылет с турнира стал тяжелым ударом для всей команды, особенно с учетом того, насколько близки нидерландцы были к выходу в следующий раунд.

По словам ван Дейка, сборная Нидерландов практически полностью выполнила установку тренерского штаба. Команда надежно действовала в обороне, не позволяла сопернику свободно комбинировать в опасных зонах и на протяжении большей части встречи успешно сдерживала атакующий потенциал марокканской сборной.

«Мы хорошо оборонялись, не позволяли им создавать атаки между линиями полузащиты и защиты. Но одна ошибка в добавленное время — и всё закончилось. Мы тренировали пенальти, мы старались изо всех сил. Но в конце… Моей единственной мыслью было поддержать тех, кто проиграл», — отметил капитан нидерландской команды.

Ван Дейк подчеркнул, что особенно болезненным оказался пропущенный мяч уже в компенсированное время. До этого Нидерланды вели в счете благодаря голу Коди Гакпо и контролировали ход встречи, однако защитник Исса Диоп сумел восстановить равновесие буквально перед финальным свистком. Этот эпизод полностью изменил сценарий матча и подарил Марокко шанс продолжить борьбу.

Дополнительное время прошло без забитых мячей, а судьба путевки в 1/8 финала решилась в серии пенальти. Несмотря на тщательную подготовку к одиннадцатиметровым ударам, нидерландцам не удалось добиться нужного результата. Более хладнокровными оказались футболисты Марокко, которые реализовали свои попытки точнее и одержали победу, обеспечив себе место в следующем раунде турнира.

После финального свистка капитан сборной признался, что не стал искать виноватых. Вместо этого он постарался поддержать партнеров, не сумевших реализовать свои удары в серии пенальти. По мнению ван Дейка, подобные моменты являются частью футбола, а ответственность за результат всегда лежит на всей команде, а не на отдельных игроках.

Теперь сборная Нидерландов завершила выступление на чемпионате мира 2026 года, тогда как Марокко продолжит борьбу за выход в четвертьфинал. В следующем раунде африканская команда встретится со сборной Канады. Для нидерландцев же поражение стало серьезным разочарованием, поскольку команда считалась одним из претендентов на успешное выступление в плей-офф и рассчитывала пройти значительно дальше первой стадии матчей на вылет.