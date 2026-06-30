Ибрагимович раскритиковал тактику Кумана после поражения от Марокко

Дата публикации: 30-06-2026 19:16

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович резко раскритиковал главного тренера сборной Нидерландов Рональда Кумана после сенсационного вылета команды с чемпионата мира 2026 года. По мнению легендарного форварда, причиной неудачи стали не отдельные ошибки футболистов, а выбранная наставником игровая концепция, которая, как считает Златан, лишила команду ее привычного лица.

Сборная Нидерландов завершила борьбу за трофей уже на стадии 1/16 финала, уступив Марокко. Основное и дополнительное время встречи завершились со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались марокканские футболисты, победившие со счетом 3:2. После финального свистка в адрес тренерского штаба прозвучало немало критики, и одним из самых жестких комментаторов оказался именно Ибрагимович.

По словам шведа, главная проблема заключалась не в самом результате, а в том, что Нидерланды отказались от собственного футбольного стиля, который долгие годы считался визитной карточкой национальной команды.

«Считаю, что в этом поражении виноват Рональд Куман. Сборная Нидерландов была совсем не похожа на себя — я ее просто не узнал. Дело даже не в результате, а в потере нидерландской футбольной идентичности. Куман шел со своей концепцией, но она не соответствовала духу этой сборной. Именно это меня сильнее всего задевает. Проиграть можно, но важно при этом оставаться верными своему стилю. Нужно быть теми, кем вы являетесь», — заявил Ибрагимович.

Бывший форвард также обратил внимание на характер игры команды. По его мнению, футболисты выглядели скованными, испытывали дискомфорт на поле и не демонстрировали того уровня контроля мяча и атакующей активности, которым традиционно славились Нидерланды. Златан отметил, что команда редко создавала опасные моменты и действовала значительно осторожнее, чем привыкли видеть болельщики.

Ибрагимович подчеркнул, что подобные проблемы являются следствием тренерских решений, а не индивидуальных ошибок игроков. По его мнению, именно главный тренер несет ответственность за выбор тактики, построение игры и психологическое состояние команды, поэтому основная вина за ранний вылет лежит на Рональде Кумане.

Высказывание шведской легенды стало очередным резонансным мнением после завершения выступления Нидерландов на чемпионате мира. Ранее сам Куман заявил, что ему безразлична критика в свой адрес, подчеркнув, что любые решения тренерского штаба неизбежно вызывают споры. Однако после столь болезненного поражения дискуссии о будущем наставника и дальнейшей стратегии развития национальной команды, вероятно, будут только набирать обороты.