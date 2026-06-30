Кукурелья назвал главную цель после перехода в «Реал»

Дата публикации: 30-06-2026 19:21

Испанский защитник Марк Кукурелья поделился своими главными целями после перехода в мадридский «Реал». Футболист признался, что рассматривает новый этап карьеры как возможность побороться за самые престижные трофеи европейского футбола, а своей главной мечтой назвал победу в Лиге чемпионов в составе «Королевского клуба».

По словам Кукурельи, переход в «Реал» стал для него важнейшим событием в профессиональной карьере. Защитник подчеркнул, что прекрасно понимает уровень ответственности, который ложится на каждого игрока мадридской команды, однако именно возможность выступать за один из самых титулованных клубов мира стала для него дополнительной мотивацией.

«У меня есть большая мечта. Я очень хочу выиграть Лигу чемпионов вместе с мадридским "Реалом" и завоевать этот трофей», — заявил испанский футболист.

Официально трансфер Кукурельи был оформлен 15 июня 2026 года. После завершения всех необходимых процедур защитник подписал долгосрочный контракт, рассчитанный на шесть сезонов. Согласно условиям соглашения, футболист будет выступать за мадридский клуб до июня 2032 года, а руководство «Реала» рассчитывает, что он станет важной частью команды на долгие годы.

До перехода в столицу Испании Кукурелья защищал цвета лондонского «Челси», за который выступал с 2022 года. За это время он приобрел значительный опыт выступлений в английской Премьер-лиге и европейских турнирах, зарекомендовав себя как универсальный защитник, способный одинаково эффективно действовать как на левом фланге обороны, так и в более атакующей роли.

Интересно, что до переезда в Англию Кукурелья долгое время находился в системе принципиального соперника «Реала» — «Барселоны». Воспитанником каталонского клуба он являлся с 2012 по 2020 год, однако закрепиться в основной команде не сумел. Теперь футболист получил шанс проявить себя уже в составе другого испанского гранда и доказать, что способен стать одним из лучших защитников Европы.

Кукурелья уже имеет опыт побед на международной арене. В 2024 году он стал чемпионом Европы в составе сборной Испании, внеся весомый вклад в успех национальной команды. Теперь защитник намерен пополнить свою коллекцию трофеев клубными достижениями и помочь «Реалу» вернуть себе титул сильнейшей команды Европы. Именно победа в Лиге чемпионов, по признанию самого футболиста, является его главной целью на ближайшие годы в новой команде.