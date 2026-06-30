Федерация футбола Ирана резко ответила американскому министру после слов о ЧМ-2026

Дата публикации: 30-06-2026 19:26

Федерация футбола Ирана выступила с официальным заявлением в ответ на резонансные высказывания министра внутренней безопасности США Марквейна Маллина, который публично прокомментировал вылет национальной команды с чемпионата мира 2026 года. В Иране резко осудили слова американского чиновника, заявив, что подобные заявления несовместимы с принципами уважения, на которых должны основываться международные спортивные соревнования.

Поводом для реакции стали слова Маллина, который не скрывал своего удовлетворения тем, что сборная Ирана не смогла выйти в плей-офф мирового первенства. По сообщениям СМИ, американский министр заявил, что был рад не только вылету команды, но и отзыву виз у представителей Ирана, добавив, что даже отпраздновал это событие.

В Федерации футбола Ирана отметили, что подобная риторика не стала неожиданностью. В заявлении подчеркивается, что жители страны уже давно сталкиваются с негативными высказываниями и предвзятым отношением со стороны отдельных представителей американских властей. По мнению федерации, подобные комментарии лишь подтверждают наличие политизированного подхода даже в вопросах, которые должны оставаться исключительно спортивными.

В иранской стороне считают, что подобные заявления не соответствуют духу международного футбола и противоречат принципам, которых ожидают от государства, принимающего крупнейший футбольный турнир планеты. В федерации подчеркнули, что открытая радость официального лица по поводу неудачи одной из национальных команд характеризует прежде всего самого автора этих слов, а не сборную Ирана.

Кроме того, в заявлении напомнили, что еще после матча группового этапа против Новой Зеландии главный тренер иранской сборной обращал внимание на отношение принимающей стороны к команде. Тогда специалист говорил, что представители США, по его мнению, демонстрировали нежелание видеть Иран среди участников турнира, а также указывал на непрофессиональное и недружественное отношение к делегации. В Федерации футбола Ирана считают, что последние публичные заявления американского чиновника лишь усилили подобные опасения.

Сборная Ирана завершила выступление на чемпионате мира 2026 года после группового этапа. Команда набрала три очка в трех матчах, заняла третье место в группе G и не сумела пробиться в стадию плей-офф. Несмотря на спортивную неудачу, в федерации подчеркнули, что считают недопустимым использование результатов национальной команды в качестве повода для политических заявлений и призвали уважать принципы честной конкуренции, взаимного уважения и спортивного единства, которые лежат в основе международных соревнований.