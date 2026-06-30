«ПСЖ» отказался продавать Баркола несмотря на интерес клубов АПЛ

Дата публикации: 30-06-2026 19:29

Руководство «Пари Сен-Жермен» не намерено расставаться с одним из самых талантливых игроков своей атакующей линии Бредли Баркола, несмотря на серьезный интерес со стороны ведущих клубов английской Премьер-лиги. В парижском клубе уверены, что французский вингер остается важной частью долгосрочного проекта, а потому любые предложения о его продаже в настоящее время не рассматриваются.

По информации источников, в «ПСЖ» считают, что рыночная стоимость 23-летнего футболиста значительно превышает сумму, за которую «Манчестер Сити» договорился о приобретении полузащитника «Ноттингем Форест» Эллиота Андерсона. Подобная оценка отражает высокую уверенность руководства французского гранда в потенциале Баркола, который рассматривается как один из ключевых игроков настоящего и будущего команды.

Ситуация вокруг возможной продажи вингера окончательно изменилась после достижения договоренности о переходе нападающего Гонсалу Рамуша в «Милан». Благодаря этой сделке парижский клуб получил значительные финансовые средства, что сняло необходимость искать дополнительные источники дохода за счет продажи других ведущих футболистов. Более того, трансфер португальского форварда стал самым дорогим приобретением в истории итальянского клуба.

При этом сам Баркола не скрывает, что рассчитывает играть более заметную роль в составе команды. В минувшем сезоне футболист не всегда получал желаемое количество игрового времени, из-за чего внутри клуба уже обсуждались вопросы его дальнейшего развития. Несмотря на определенное недовольство игрока своим положением, руководство «ПСЖ» убеждено, что в ближайшие годы именно он способен стать одним из лидеров команды. На данный момент стороны еще не договорились о продлении действующего контракта, однако в Париже сохраняют спокойствие и не рассматривают возможность расставания с футболистом.

Одновременно с этим французский клуб продолжает перестройку состава. В отличие от Баркола, полузащитник Ли Кан Ин и нападающий Рандаль Коло Муани получили разрешение на поиск новых команд. Руководство «ПСЖ» готово рассмотреть предложения по обоим игрокам и рассчитывает завершить их трансферы уже в нынешнее летнее окно.

Таким образом, в Париже четко разделили футболистов на тех, вокруг кого будет строиться команда в будущем, и тех, с кем клуб готов расстаться. Баркола остается одним из приоритетных игроков проекта, тогда как продажа других исполнителей должна помочь оптимизировать состав и освободить место для новых приобретений перед стартом следующего сезона.