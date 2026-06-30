Будущее Рашфорда остается открытым после аренды в «Барселоне»

Дата публикации: 30-06-2026 19:31

Будущее нападающего Маркуса Рашфорда вновь оказалось в центре внимания. По имеющейся информации, «Манчестер Юнайтед» готов принять воспитанника клуба обратно и не возражает против его участия в предсезонной подготовке. При этом возвращение форварда на тренировочную базу вовсе не означает, что он гарантированно останется в составе на следующий сезон.

Руководство манкунианцев намерено внимательно следить за развитием ситуации на трансферном рынке, прежде чем принять окончательное решение относительно будущего 28-летнего футболиста. Аналогичной позиции придерживается и сам Рашфорд. Английский форвард не исключает продолжения карьеры на «Олд Траффорд» и открыт к возвращению в команду, однако также готов рассмотреть другие варианты, если они окажутся более привлекательными.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик уже заявлял, что не исключает возвращения нападающего в основной состав. По данным источников, специалист поддерживает постоянный контакт с игроком, а представители клуба провели с ним несколько встреч, на которых обсуждались возможные сценарии дальнейшего сотрудничества. Кроме того, сообщается, что футболисты «Юнайтед» также готовы вновь видеть Рашфорда в раздевалке, что может сыграть важную роль при принятии итогового решения.

Последний сезон нападающий провел в аренде в «Барселоне», где сумел вновь продемонстрировать высокий уровень игры. Во всех турнирах он принял участие в 49 матчах, забил 14 мячей и отдал 14 результативных передач, став одним из самых полезных игроков команды по системе «гол плюс пас». Несмотря на успешное выступление, каталонский клуб изменил свои планы на трансферном рынке.

Сообщается, что после оформления перехода Энтони Гордона руководство «Барселоны» больше не рассматривает Рашфорда в качестве приоритетного варианта для усиления атаки. Это существенно повысило вероятность возвращения англичанина в Манчестер, хотя окончательное решение пока не принято.

Стоит отметить, что Маркус Рашфорд не выходил на поле в футболке «Манчестер Юнайтед» с декабря 2024 года. За это время он успел провести арендные периоды в «Астон Вилле» и «Барселоне», получив необходимую игровую практику и вновь набрав оптимальную форму. При этом его действующий контракт с английским клубом рассчитан до лета 2028 года, что дает «Юнайтед» полный контроль над дальнейшей судьбой футболиста.

Ожидается, что ближайшие недели станут определяющими для будущего Рашфорда. Если на трансферном рынке не появится устраивающее все стороны предложение, нападающий может начать новый сезон в составе «Манчестер Юнайтед» и получить шанс вновь стать одним из лидеров команды под руководством Майкла Кэррика.