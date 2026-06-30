«Интер» официально объявил об уходе Яна Зоммера

Дата публикации: 30-06-2026 19:37

Миланский «Интер» официально объявил о завершении сотрудничества с опытным голкипером Яном Зоммером. Контракт 37-летнего швейцарского вратаря подошел к концу, после чего стороны приняли решение не продлевать соглашение. Таким образом, Зоммер завершил трехлетний этап своей карьеры в составе «нерадзурри», за который успел стать одним из ключевых игроков команды и завоевать несколько престижных трофеев.

Швейцарский вратарь присоединился к «Интеру» летом 2023 года и практически сразу стал основным голкипером миланского клуба. Благодаря своему богатому опыту, уверенной игре на линии ворот и лидерским качествам он быстро завоевал доверие тренерского штаба и болельщиков. На протяжении трех сезонов Зоммер оставался одним из самых стабильных футболистов команды и неоднократно спасал партнеров в самых сложных матчах.

За время выступлений в составе «Интера» голкипер провел 139 официальных матчей во всех турнирах. За этот период он пропустил 120 мячей, а в 66 встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Такая статистика стала еще одним подтверждением высокого уровня игры опытного швейцарца, который даже в возрасте 37 лет продолжал демонстрировать отличную реакцию, надежность и хладнокровие в решающие моменты.

Не менее впечатляющими оказались и командные достижения Зоммера в Милане. Вместе с «Интером» он завоевал четыре крупных трофея. В их число вошли два чемпионских титула Серии А, победа в Кубке Италии и триумф в Суперкубке Италии. Эти успехи позволили швейцарскому голкиперу пополнить свою богатую коллекцию наград и оставить заметный след в современной истории клуба.

До перехода в «Интер» Ян Зоммер успел построить успешную карьеру в нескольких известных европейских командах. Он защищал цвета швейцарских «Базеля» и «Грассхоппера», затем на протяжении многих лет выступал за мёнхенгладбахскую «Боруссию», где стал одним из лучших вратарей немецкой Бундеслиги. Позже в его карьере появился период в мюнхенской «Баварии», после которого он перебрался в Италию.

Уход Зоммера означает завершение важной главы для миланского клуба. За три сезона швейцарец заслужил репутацию надежного лидера и одного из лучших голкиперов Серии А. Теперь «Интеру» предстоит найти достойную замену опытному вратарю, тогда как сам Зоммер навсегда останется в памяти болельщиков как один из тех игроков, которые внесли значительный вклад в успешные выступления команды и помогли ей вернуть себе статус одного из сильнейших клубов Италии.