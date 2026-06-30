Президент Узбекистана оценил выступление команды на ЧМ-2026

Дата публикации: 30-06-2026 19:39

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с обращением к болельщикам и футбольной общественности после завершения выступления национальной сборной на чемпионате мира 2026 года. Глава государства призвал отказаться от поиска виновных и эмоциональной критики в адрес игроков, подчеркнув, что команда достойно представляла страну на крупнейшем футбольном турнире планеты и заслуживает поддержки.

По словам Мирзиёева, в обществе звучат самые разные оценки дебютного участия сборной Узбекистана в мировом первенстве, однако подобные моменты должны объединять людей, а не становиться поводом для обвинений. Президент отметил, что футболисты выходили на поле, защищая честь своей страны, поэтому сейчас особенно важно сохранить доверие к команде и помочь игрокам пережить непростой период.

«По поводу участия нашей национальной сборной в чемпионате мира высказываются разные мнения. Но предъявлять нашим футболистам, защищавшим честь Родины, эмоциональные претензии и искать в них виноватых — не в характере нашего народа. Напротив, сегодня как никогда важно поддержать их и поднять их боевой дух», — подчеркнул Мирзиёев.

Президент также обратил внимание на то, что, несмотря на неудачный результат, участие в турнире стало бесценным опытом для национальной команды. Матчи против сборных Португалии, Колумбии и ДР Конго позволили узбекским футболистам почувствовать уровень сильнейших команд мира, получить важную международную практику и сделать выводы, которые помогут в дальнейшем развитии национального футбола.

Отдельно Мирзиёев отметил историческое достижение команды. Полузащитник Аббосбек Файзуллаев и нападающий Эльдор Шомуродов стали авторами первых голов сборной Узбекистана на чемпионатах мира. По мнению главы государства, эти мячи уже вошли в историю узбекского футбола и подарили болельщикам яркие эмоции, несмотря на итоговые результаты турнира.

На групповом этапе чемпионата мира сборная Узбекистана уступила Колумбии (1:3), Португалии (0:5) и ДР Конго (1:3), не сумев набрать очков и выйти в стадию плей-офф. Тем не менее в стране рассматривают дебют на мировом первенстве как важный шаг в развитии национального футбола и основу для будущих успехов.

Президент подчеркнул, что работа над развитием команды продолжится без промедления. Уже в ближайшее время сборная начнет подготовку к Кубку Азии, который состоится в январе следующего года в Саудовской Аравии. Мирзиёев выразил уверенность, что команда сумеет извлечь уроки из выступления на чемпионате мира и станет сильнее, а также заверил, что вся страна продолжит поддерживать футболистов на пути к новым достижениям.